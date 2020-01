Mattia Caldara torna all’Atalanta: prestito per 18 mesi con riscatto a 15 milioni

Mattia Caldara torna a Bergamo. A meno di due anni dall’addio (acquistato dalla Juventus per 15 milioni di euro più 4 di bonus), il difensore di Scanzorosciate è pronto a rindossare il nerazzurro della sua Dea.

Arriva in prestito per 18 mesi – quindi, fino a giugno 2021 – con diritto di riscatto in favore dell’Atalanta già stabilito a 15 milioni di euro.

Insomma, un gran colpo per il club bergamasco, che ritrova quello che per due stagioni intere è stato il perno della difesa di Gasperini.

Nessun problema per quanto riguarda l’ingaggio (in rossonero il giocatore guadagna 3 milioni): Caldara verrà incontro alle esigenza della Dea, l’unica soluzione presa in considerazione dopo la decisione di lasciare il Milan (che potrebbe mantenere una percentuale sull’eventuale futura rivendita).

Nelle prossime ore le firme, mentre le visite mediche verranno svolte nella giornata di venerdì.

Simon Kjaer lascia l'Atalanta dopo meno di 5 mesi

Chi saluterà Bergamo, invece, è Simon Kjaer: il danese tornerà al Siviglia (club proprietario del cartellino) e con ogni probabilità verrà prestato al Milan.