Leti torna a camminare: “I secondi primi passi sono la cosa migliore che possano capitare nella vita”

“I secondi primi passi sono la cosa migliore che possano capitare nella vita”. La gioia di Letizia, la 19enne di Roncobello, volata in Texas per un intervento delicatissimo alle vertebre, dopo che una caduta da un autobus nell’autunno 2017 le aveva provocato una lesione vertebrale che l’ha portata, gradualmente, alla paralisi della parte destra del corpo.

Nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre 2019, in Texas, il delicato intervento andato a buon fine. Un esito che ha riscaldato il cuore di quanti a Roncobello e in tutta la Val Brembana attraverso la onlus “Sulle ali di un sogno” e la campagna #nonsimollauncactus, hanno voluto dare una mano a Letizia e alla sua famiglia per sostenere i costi dell’intervento.

La riabilitazione non è stata facile, ma mercoledì sera, 8 gennaio, è arrivato l’annuncio con un post di Facebook della stessa Letizia.