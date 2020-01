La panoramica sulle Orobie bergamasche dal Canto Alto, con tutti i nomi delle vette

Chissà quante volte, guardando la meraviglia delle Orobie bergamasche, vi siete interrogati su quali fossero i nomi delle vette.

Certo, di materiale informativo, cartaceo o digitale, ce n’è molto ma ciò che hanno realizzato due coniugi di Petosino è davvero pratico.

Loro sono Marco Vitali e Gina Gelmini, 58 anni, lui in pensione e lei impiegata delle Poste: condividono la passione per la fotografia e per le escursioni in montagna ed è proprio mettendole insieme che in questo inizio di 2020 sono riusciti a portare a compimento un progetto al quale lavoravano da anni.

Dalla cima del Canto Alto, con un teleobiettivo da 300 millimetri, hanno scattato una nitida panoramica a 180 gradi di tutte le vette che è possibile ammirare dai suoi 1.146 metri.

“Dopo una lunga e paziente ricerca – spiegano – siamo riusciti a pubblicare un video con tutti i nomi e le altitudini. Abbiamo messo insieme 61 foto, scattate qualche anno fa, e piano piano abbiamo aggiornato con le giuste indicazioni. Un lavoro di ricerca per il quale ci siamo avvalsi un po’ della nostra esperienza di escursionisti e un po’ del sito specializzato Udeuschle“.

Un lavoro certosino che potrà tornare utile a tantissimi appassionati di montagna come loro: “Ogni settimana facciamo un’escursione diversa – raccontano – Abbiamo una casa in Val Serina che usiamo spesso come punto di partenza. Non ci limitiamo alle Orobie, tutti gli anni andiamo alla scoperta di un po’ di Dolomiti”.

Le loro passeggiate e i loro lavori da escursionisti-fotografi sono documentate al sito camminandopermonti.it e sul loro canale Youtube che conta già oltre 7200 iscritti e raccoglie immagini davvero splendide.