Brrr, il freddo è arrivato davvero anche a Bergamo e in provincia. Maurizio Sabatino ci spiega se e quanto durerà col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La presenza, sul nostro Paese, dell’anticiclone azzorriano, continuerà a mantenere alti i valori pressori con conseguente stabilità. Il passaggio, nella giornata di Venerdì, di una saccatura atlantica che dalle Isole Britanniche si spingerà fino sul Golfo di Biscaglia, apporterà un modesto cambio di circolazione favorendo un lieve rimescolamente d’aria nei bassi strati e l’ingresso di aria umida.

Giovedì 9 gennaio 2020

Tempo Previsto: Nebbie diffuse lungo la fascia medio-bassa della regione, in diradamento durante le ore centrali della regione, ad esclusione del Pavese, Cremasco, Mantovano ove insisteranno per tutta la giornata. Estese ed alte velature in transito durante il giorno. Dalla tarda serata, graduale aumento della copertura nuvolosa medio-bassa ad iniziare dai settori occidentali della regione con conseguente diradamento delle nebbie sui settori centro meridionali.

Temperature: In pianura minime comprese tra +2 e -2°C. Massime comprese tra +6 e +3°C.

Venerdì 10 gennaio 2020

Tempo Previsto: Il lieve cambio di circolazione farà affluire sulla nostra regione aria umida. Cielo generalmente coperto per nuvolosità medio-bassa. Sereno o poco nuvoloso lungo tutta la fascia alpina.

Al mattino, lungo le aree centro occidentali, la presenza di nuvolosità più consistente potrebbe dare luogo a deboli e sporadiche pioviggini. Riduzioni di visibilità al mattino per foschie, su Bresciano, Mantovano e Cremonese. Attenuazione delle gelate notturne.

Temperature: In pianura minime in aumento comprese tra +5 e +2°C. Massime in aumento e comprese tra +9 e +6°C.

Sabato 11 gennaio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno su tutta la regione. Possibili riduzioni di visibilità per foschie, su aree di bassa pianura. Brinate notturne su medio-bassa pianura.

Temperature: In pianura minime in diminuzione e comprese tra +3 e -1°C; massime stazionarie e comprese tra +9 e +6°C.