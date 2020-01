“America Graffiti” apre a Bergamo e assume 25 persone

Finalmente arriva anche in via Giulio Cesare 18 a Bergamo, America Graffiti, l’inconfondibile ristorante ispirato ai leggendari diner e fast food dell’America degli anni Cinquanta.

Prevista per il 6 febbraio 2020, l’apertura del locale dallo stile rockabilly ma dalle radici italiane – è infatti nato a Forlì nel 2008 – da un lato soddisfa i numerosi fan dei favolosi anni Cinquanta e, dall’altro, rappresenta una reale opportunità di sviluppo per il territorio e per i suoi abitanti.

Infatti, sono 25 le persone che faranno parte dello staff del nuovo America Graffiti di Bergamo e sono 10 le posizioni ancora aperte: si cercano 5 addetti alla cucina e altrettanti operatori di sala che verranno selezionati in loco da Cigierre SpA, il primo gruppo italiano nella ristorazione e proprietario non solo della catena America Graffiti, che vanta più di 60 insegne in Italia, ma anche dei marchi Old Wild West, Wiener Haus, Pizzikotto, Shi’s e Temakinho, per un totale di oltre 300 ristoranti.

Oltre alla selezione del personale, Cigierre si occuperà anche della formazione dei neo assunti per garantire l’assoluta efficienza e professionalità che da sempre contraddistinguono i collaboratori che operano negli ristoranti del Gruppo in Italia, Belgio, Francia e Svizzera.

Così, anche a Bergamo si potrà apprezzare il menù a stelle e strisce proposto da America Graffiti: dai giganteschi maxi-burger alle sfiziose donuts, ciambelle glassate tipicamente americane, dalle succulente ribs ai deliziosi milkshake, tutti piatti saporiti e sempre preparati con ingredienti di altissima qualità, 100 per cento italiana.

Chi desidera conoscere le posizioni aperte a Bergamo, così come in tutta Italia, o intende presentare la propria candidatura, lo potrà fare attraverso il sito cigierre.com alla sezione lavora con noi.

www.americagraffiti.it

CHI È CIGIERRE

Nata a Udine nel 1995, Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione SpA – è il gruppo numero uno in Italia nel settore della ristorazione servita e il più importante per presenza nelle food court dei centri commerciali e nei cinema multisala. Oltre alla capillare presenza in Italia, Cigierre è presente con i suoi ristoranti anche in Francia, Svizzera, Belgio, Gran Bretagna e Spagna. Con i suoi oltre 350 ristoranti a gestione diretta e in franchising e più di 25 milioni di coperti serviti, nel 2018 ha raggiunto e superato la soglia dei 480 milioni di fatturato.

Cigierre propone un modello di ristorazione innovativo, i cui punti di forza sono l’altissima qualità delle materie prime utilizzate e l’originalità dei format di cui è creatrice, come Old Wild West, la Burger&Steak House più grande d’Italia, amata per le ambientazioni da saloon del far west, oppure Wienerhaus, la catena di birrerie con cucina in cui assaporare la famosa wienerschnitzel o altre gustose specialità della tradizione mitteleuropea.

Fanno parte del gruppo anche Shi’s, acquisito nel 2015 e ispirato alla cucina giapponese, Pizzikotto, catena di pizzerie acquisita nel 2016, America Graffiti, i diner tipici dell’America degli anni Cinquanta entrati a far parte del gruppo nel 2017, e infine Temakinho, catena nippo-brasiliana ultima arrivata nel 2018.

Il gruppo Cigierre, inoltre, è in forte espansione all’estero: a luglio 2018 ha acquisito nove ristoranti della catena francese El Rancho con l’obiettivo di riconvertirli in Old Wild West entro la fine del 2019.