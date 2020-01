Al via la nuova stagione di “Don Matteo”: la tv del 9 gennaio

Per la prima serata in tv, giovedì 9 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle dieci puntate della fiction “Don Matteo 12”, con Terence Hill, Nino Frassica, Nathalie Guetta e Maria Chiara Giannetta.

L’episodio sarà intitolato “Non avrai altro Dio all’infuori di me”. Mentre Anna e Marco sono impegnati con l’organizzazione del loro matrimonio, si scopre che Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, è stato rapito. Anna, oltre a ritrovare il bambino, per la liberazione del quale non è ancora pervenuta nessuna richiesta di riscatto, deve risolvere una questione professionale che la tormenta da mesi e che rischia di diventare un ostacolo alle sue nozze. Don Matteo collabora alle indagini insieme al maresciallo Cecchini.

RaiDue alle 21.05 trasmetterà la partita di calcio tra Torino e Genoa per la coppa Italia. Negli ottavi di finale, incontro a eliminazione diretta. Chi vincerà affronterà la vincente di Milan-Spal.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà la quinta delle sei puntate di “Stati generali”, condotto da Serena Dandini.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “The legend of Tarzan”, con Alexander Skarsgard; su Italia1 alle 21.20 “Barry Seal – Una storia americana”, con Tom Cruise; e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il furore della Cina colpisce ancora”.

Ancora, su Iris alle 21 “Lo straniero senza nome”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.30 “Horror movie”.

Su Rai5 alle 21.15 proporrà “Liszt e Schumkann per Argerich e Pappano”. Dall’Auditorium Parco della Musica di Roma l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dirige Antonio Pappano, al pianoforte Martha Argerich. In programma Weber: Ouverture di Euryanthe op81 – Liszt: Concerto n1 – Schumann: Sinfonia n2.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kelly McCreary. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Un giorno come questo”, “Trattieni le lacrime”, “Beautiful dreamer” e “Il giorno del giudizio”. Nel primo, April, reduce da un periodo di sbando dovuto alla perdita di una serie di pazienti, ha trovato le risposte alle sue domande e sollievo per la sua sofferenza nelle parole di un uomo in fin di vita. Nel secondo, Webber tenta di trovare una cura per Ollie, la donna che gli ha letteralmente salvato la vita durante la difficile disintossicazione, chiedendo anche aiuto alle fidate Maggie e Meredith. Nel terzo, la Bailey riceve una visita inaspettata da un agente del dipartimento dell’immigrazione. Nel quarto, i dottori del Grey Sloan Memorial sono alla ricerca di un’idea che li porti a vincere l’ambito concorso di chirurgia.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Criminal minds”; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello vip”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Rivelo”, con Lorella Boccia.