Ubriaco e con marijuana, tenta fuga da film: denuncia e maxi multa

Nel primo pomeriggio dello scorso 3 gennaio la pattuglia del comando di Polizia locale dei comuni associati di Spirano è stata protagonista di un rocambolesco inseguimento iniziato in via Roma a Pognano e terminato ai confini con il comune di Spirano.

L’equipaggio aveva notato provenire lungo la via Roma una Fiat 500 con due individui a bordo. Il conducente alla vista della pattuglia inizialmente accelerava repentinamente per poi arrestarsi di colpo dopo qualche metro nei pressi di un esercizio commerciale, dove faceva scendere il passeggero che accedeva celermente a piedi all’interno dello stesso negozio facendo perdere le proprie tracce.

Il soggetto alla guida, invece, una volta vistosi raggiungere dall’equipaggio che nel frattempo aveva invertito la marcia per procedere al controllo, ripartiva a gran velocità a bordo della propria auto, attraversando alcune vie cittadine nel senso opposto di marcia e senza arrestarsi agli incroci nonostante la segnaletica stradale glielo imponesse.

Ritenuta particolarmente pericolosa la condotta di guida del fuggitivo, l’equipaggio che lo inseguiva a sirene spiegate, dopo qualche chilometro riusciva a superarlo e, con una manovra di contenimento verso destra, lo faceva fermare al margine della carreggiata, scongiurando incidenti di sorta.

A seguito del controllo, il conducente, risultato essere cittadino italiano di anni 36 residente in territorio bergamasco, veniva trovato in possesso di una dose di marijuana ritenuta per uso personale.

Sottoposto ad accertamento etilometrico, faceva emergere un tasso alcoolemico superiore per oltre tre volte il limite consentito dalla legge.

La patente gli veniva immediatamente ritirata e il veicolo di sua proprietà veniva sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. a seguito di quanto accertato dagli uomini della Polizia locale di Spirano diretti dall’agente Manolo Vincenzo Mangoni, deferivano il giovane alla Procura della Repubblica per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool e lo segnalavano amministrativamente alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

A suo carico venivano inoltre elevate numerose contravvenzioni al codice della strada per la imprudente fuga.