Sessione invernale, dove studiare e concentrarsi a Bergamo

Dopo pranzi, cene e festeggiamenti da capogiro è ora di rimettersi sui libri, la sessione invernale è alle porte e sorge spontaneo domandarsi dove si possa studiare e trovare la giusta concentrazione? Ecco di seguito qualche consiglio per i nuovi arrivati a Bergamo e non solo, dove poter rinchiudersi e preparare un esame con meno distrazioni rispetto che standosene a casa con televisione e frigorifero a portata di mano.

Senza alcun dubbio in primis le numerose sedi dell’Università di Bergamo. Nel centro storico di Città Alta abbiamo il campus umanistico:

Sede Bernareggi: dal lunedì al venerdì 8.30 – 19.30

Sede Rosate: dal lunedì al venerdì 7.30 – 20.30 / sabato: 7.30 – 13.30

Sede Salvecchio: dal lunedì al venerdì 7.30 – 20.30 / sabato: 7.30 – 13.30

Sede Pignolo: dal lunedì al venerdì 7.30 – 20.30 / sabato: 7.30 – 13.30

Sede Sant’Agostino: dal lunedì al venerdì 7.30 – 20.30 / sabato: 7.30 – 13.30, con la biblioteca aperta dal lunedì al venerdì 8.30-22 e al sabato 8.30-12.30.

Scendendo nel quartiere di San Tomaso de’ Calvi, in Città Bassa, troviamo il polo culturale che accoglie il campus economico-giuridico con due sedi:

Caniana dal lunedì al venerdì 7.30 – 20.30 / sabato: 7.30 – 13.30

Moroni dal lunedì al venerdì 7.30 – 20.30

Per arrivare poi a Dalmine, area nevralgica per l’innovazione tecnologica dove risiede il campus ingegneristico accessibile dal lunedì al venerdì 7.30 – 20.30 / sabato: 7.30 – 13.30

(Per eventuali variazioni di orario consultate sempre il sito dell’università)

Tra i luoghi più gettonati troviamo la Biblioteca civica “Antonio Tiraboschi”. Si trova vicino al campus economico e giuridico in Via S. Bernardino 74 ed è facilmente localizzabile anche in lontananza grazie ai suoi mattoncini rossi e ovviamente dal flusso di studenti. Consigliatissima sia per la vasta disponibilità di spazio e sia per le diverse postazioni Internet, sicuramente affollata negli orari di punta e durante il periodo esami! Orari: tutti i giorni dalle 9-19, ad eccezione del sabato (ore 18) e del giovedì (ore 22.30). Potete andarci anche alla domenica 9-12:30, insomma non ci sono più scuse!

Se invece memorizzate meglio alla sera la Biblioteca Comunale Ciro Caversazzi fa al caso vostro! Situata vicino al Sentierone è al primo piano di Palazzo Tassi prevede l’apertura serale dalle 20.30 alle 23.30.

Io però rimango sempre stregata dalla bellezza della Biblioteca civica Angelo Mai, tra le più belle biblioteche pubbliche della Lombardia, che ha la propria sede nel Palazzo Nuovo di Città Alta, di fronte alla suggestiva Piazza Vecchia. Vi consiglio almeno una volta di andarci, anche solo per una lettura dei vostri appunti o una semplice visita, l’atmosfera che si respira rende lo studio un’esperienza alquanto unica nel suo genere.

I luoghi ci sono ma manca la voglia vero? Imponiti degli obiettivi di studio giornalieri e credi in te stesso, sempre.

Buona sessione a tutti colleghi!