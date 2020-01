Regione Lombardia rinnova il contratto a Trenord per altri 9 anni: pendolari in rivolta

Trenord gestirà il trasporto pubblico ferroviario regionale per altri nove anni, dal 2021 al 2030.

La notizia era già nall’aria, ma la conferma da parte di Regione Lombardia ha scatenato l’ira dei pendolari che ogni giorno denunciano il malfunzionamento delle ferrovie lombarde.

L’appalto durerà 9 anni (dal 2021 al 2030) per un importo di circa cinque miliardi di euro. L’affidamento – deciso il 23 dicembre e tenuto completamente nascosto dalla Regione Lombardia – avverrà senza alcuna gara, alla faccia della competizione che dovrebbe migliorare i servizi.

Tecnicamente è possibile evitare le gare, in modo eccezionale rispetto alla “norma” della gara ad evidenza pubblica, se la società che riceve l’affidamento del servizio pubblico è “in house”, ovvero è di proprietà dell’ente che affida il servizio stesso. E questo è il caso, visto che Trenord è controllata da Fnm la quale a sua volta è controllata, per oltre il 57%, proprio da Regione Lombardia.

I lati negativi della gestione Trenord sono sotto gli occhi di tutti, basta considerare le penali che l’azienda ha dovuto versare nel solo 2019 per i disservizi: 7.717.650,59 euro per quanto riguarda le penali, ai quali si aggiungono ulteriori 6.719.156,07 euro i servizi non resi (treni soppressi).

Spesso l’azienda di piazzale Cadorna si è difesa dalle critiche, ricordando come guasti e soppressioni dipendessero dall’età della flotta. E ciclicamente ha ricordato come le performance sono destinate a migliorare con l’entrata in esercizio dei nuovi convogli comprati da Regione Lombardia.

