Rimane stabile il tempo nei cieli della Lombardia, caratterizzata in questi giorni da nebbia e gelate notturne: le previsioni di Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo ci accompagnano fino alle porte del weekend.

Analisi generale

L’ulteriore espansione dell’anticiclone azzorriano sulle aree centro-settentrionali del Paese, favorirà la discesa verso sud-ovest del minimo presente sulle coste del Tirreno. Si verranno così a creare le condizioni per una debole circolazione ciclonica sulle aree adriatiche centro-meridionali e un generale rialzo termico sulle aree centro settentrionali.

Sulla nostra Regione tempo stabile e nebbie diffuse, associate ad inversioni termiche e gelate notturne, continueranno ad essere protagoniste. Permane clima molto mite in montagna durante il giorno. Debole flessione del campo barico atteso nella giornata di venerdì con conseguente lieve rimescolamento nei bassi strati ed attenuazione delle nebbie.

Mercoledì 8 gennaio 2020

Tempo Previsto: Riduzioni di visibilità lungo tutta la fascia medio-bassa della regione per presenza di nebbia diffusa, persistente su Pavese, in temporaneo diradamento durante le ore centrali della giornata. Tempo stabile sulle restanti aree. Gelate notturne in pianura e lungo le vallate.

Temperature: In pianura – Minime in lieve calo e comprese tra -2 e +2°C. Massime generalmente stazionarie con valori compresi tra +4 e +5°C.

Zero termico 2200 mt.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in montagna a 2000 m deboli settentrionali.

Giovedì 9 gennaio 2020

Tempo Previsto: Nebbie diffuse lungo la fascia medio-bassa della regione, in diradamento durante le ore centrali della regione, ad esclusione del Pavese ove insisteranno per tutta la giornata. Estese alte velature in transito durante il giorno. Dalla serata, graduale aumento della copertura nuvolosa medio-bassa ad iniziare dai settori occidentali della regione.

Temperature: In pianura – Minime e Massime stazionarie.

Zero termico senza variazioni di rilievo.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in montagna a 2000 m deboli settentrionali.

Venerdì 10 gennaio 2020

Tempo Previsto: Il lieve cambio di circolazione farà affluire sulla nostra regione aria umida. Cielo generalmente coperto per nuvolosità medio-bassa. Sereno lungo tutta la fascia alpina.

Scarsa possibilità di debole fenomenologia ed attenuazione delle gelate notturne.

Temperature: In pianura – Minime in aumento comprese tra +6 e +3°C; Massime in aumento e comprese tra +9 e +7°C.

Zero termico in diminuzione e compreso tra 1400-1700 mt.

Venti: In pianura – deboli dai quadranti occidentali, con temporanei rinforzi pomeridiani, 15-18 Km/h, su aree meridionali della regione.