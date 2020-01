Meningite, fuori pericolo il 16enne di Castelli Calepio: venerdì le vaccinazioni nelle scuole

È considerato fuori pericolo il 16enne di Castelli Calepio ricoverato da sabato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il giovane, con febbre alta e problemi respiratori, era stato immediatamente sottoposto agli accertamenti del caso, confermando quello che era già un sospetto dei medici: a colpirlo era stato il meningococco, il batterio che, quando raggiunge il cervello, può dare origine alla meningite. Il giovane è stato trasferito in terapia subintensivata e il suo batterio tipizzato: non si tratta di un meningococco di tipo C, ma di tipo B.

Nel frattempo Ats Bergamo ha incontrato i dirigenti delle scuole superiori insistenti sugli ambiti territoriali coinvolti dalla campagna intensiva vaccinale contro il meningococco C. Come definito nell’incontro a Villongo tra l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera e i sindaci dei territori interessati, le vaccinazioni riguarderanno gli studenti degli istituti superiori di Sarnico, Trescore Balneario, Lovere, Seriate e Grumello del Monte. “ L’attività di vaccinazione inizierà venerdì 10 gennaio 2020 con l’Istituto Riva di Sarnico e si concluderà entro la fine di gennaio, coinvolgendo progressivamente tutte le scuole della zona”, fa sapere Ats.