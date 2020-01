Mattina nera per studenti e pendolari: sottopasso sovraffollato, ritardi per Milano

Dai 25 ai 40 minuti di ritardo dei treni per Milano, attese e cancellazioni per Brescia: mercoledì mattina nero per i pendolari bergamaschi che dovevano raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro, a causa dei disagi presenti su tutte le linee Trenord.

La giornata che già non si annunciava delle più semplici, a causa dello sciopero indetto dal sindacato Or.S.A, è iniziata quindi nel peggiore dei modi: anche nella prima fascia di garanzia dei servizi minimi garantiti, dalle 6 alle 9, non sono infatti mancati gli imprevisti.

Sulla Lecco-Bergamo-Brescia, il treno 5033 (Lecco 07:01 – Bergamo 07:48) viaggia con 26 minuti di ritardo a causa di un guasto ad un passaggio a livello, che ha rallentato la circolazione lungo la linea mentre il 4905 (Bergamo 07:06 – Brescia 08:03) è partito e viaggia con 48 minuti di ritardo per un guasto a uno scambio a Bergamo.

Cancellato il 4906 per Brescia.

Sulla linea Bergamo-Milano via Pioltello, il treno 10801 (Milano P. Garibaldi 06:22 – Bergamo 07:25) è partito alle 8.08 per un guasto al treno in deposito, con 105 minuti di ritardo.

Il treno 2606 (Bergamo 07:30 – Milano Centrale 08:30) è partito con circa 25 minuti di ritardo a causa dell’attesa del treno corrispondente mentre alle 7.27 il treno 10802 (Bergamo 07:16 – Milano P. Garibaldi 08:18) non era ancora partito, con ritardi previsti di 20 minuti.

Ritardo di 40 minuti anche per il 10616 per Porta Garibaldi, che sarebbe dovuto partire alle 7.45.

Ma le brutte notizie non si sono fermate alle comunicazioni di Trenord riguardo la circolazione: pendolari e studenti hanno vissuto attimi anche di panico all’interno del sottopasso della stazione, con sovraffollamento dello spazio.

I tanti lavoratori in attesa del proprio treno si sono infatti improvvisamente trovati di fronte una marea di studenti che dalla stazione autolinee volevano raggiungere il polo scolastico di via Gavazzeni.