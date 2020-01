I giovani dialogano con gli adulti: nasce BIP, Boltiere In Progress

Con l’anno nuovo prende vita un nuovo progetto a Boltiere, chiamato Boltiere In Progress (BIP). Nato dall’idea di alcuni giovani del paese, è uno spazio di dialogo ed educazione tra diverse generazioni.

Lo scopo è quello di capire maggiormente i bisogni di Boltiere dal punto di vista socio-culturale, con temi diversi ad ogni serata per coltivare la vita relazione e incoraggiare la vita comune.

Dopo l’apericena di presentazione dello scorso 7 dicembre, si parte giovedì 9 gennaio, con la prima data in programma: il tema è quello delle serie tv (in particolare Black Mirror, celebre serie britannica), sottogenere della fiction televisiva, sempre più in voga negli ultimi tempi, complice l’avvento di piattaforme come Netflix.

Nelle date successive si parlerà anche di politica, di lavoro, di musica e di teatro.

Boltiere In Progress si terrà nel Circolo Acli di Boltiere mediante incontri interattivi, di contenuto e forma ogni volta diversi.