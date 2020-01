Heidi, Tommaso Buscetta o il Grande Fratello Vip? La tv dell’8 gennaio

Per la prima serata in tv, mercoledì 8 gennaio RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Heidi”, con Bruno Ganz e Anuk Steffen.

Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia in una piccola baita sulle Alpi svizzere insieme al nonno, prendendosi cura delle sue caprette e giocando con l’amico Pete. La spensieratezza, però, termina nel momento in cui la zia la richiama a Francoforte per andare a vivere in casa del ricco signor Sesemann e far compagnia a Clara, una bambina sulla sedia a rotelle. Qui, avrà modo di imparare a leggere e a scrivere e di essere educata sotto la vigile attenzione della rigorosa istitutrice Rottenmeier ma la nostalgia per le amate montagne sarà sempre più forte.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la prima delle tredici puntate del “Grande Fratello Vip”. Alfonso Signorini conduce la quarta edizione di questo reality che quest’anno raddoppia l’appuntamento settimanale, andando in onda anche il venerdì. Ad affiancarlo, nel ruolo di opinionisti, Pupo e Wanda Nara.

In totale i concorrenti ufficiali sono 19 a cui vanno aggiunti i 4 ‘Highlander’ delle precedenti edizioni del GF Nip. Questi però si scontreranno subito al televoto: Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano e Sergio Volpini dovranno infatti affrontare subito la tagliola delle preferenze del pubblico da casa. Due resteranno nella Casa più spiata d’Italia, mentre gli altri lasceranno anzitempo il programma Mediaset. I vip sono invece saranno i seguenti, come comunicato dal profilo social della rivista Tv Sorrisi e Canzoni: Paolo Ciavarro, Andrea Denver, Fernanda Lessa, Antonio Zequila, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Clizia Incorvaia, Michele Cuccuzza, Rita Rusic, Fabio Testi, Licia Nunez, Elisa De Panicis, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Adriana Volpe, Antonella Elia, Pago, Ivan Gonzalez e Andrea Montovoli.

Tra le novità della quarta edizione del GF Vip, annunciate da TvBlog in esclusiva, ci sarà il ritorno del tugurio, la fatiscente stanza che tanto ha fatto divertire nelle passate stagioni Nip. Inoltre dovrebbe esserci anche una nuova stanza, allestita in stile Anni Ottanta. Qui i concorrenti potranno tuffarsi in quel mitico decennio, riassaporandone le caratteristiche.

Su RaiDue alle 21.20 riproporrà la prima delle quattro puntate della fiction “L’amica geniale”, con Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio. Andranno in onda due episodi intitolati “Le bambole” e “I soldi”. Nel primo, in un quartiere della periferia di Napoli negli anni Cinquanta, Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, a poco a poco diventano amiche inseparabili. Nel secondo, Elena e Lisa sognano di diventare, da grandi, delle scrittrici, ma i loro genitori non possono permettersi di farle studiare. Nel frattempo, nel rione in cui vivono le due amiche, viene ucciso don Achille, un uomo misterioso, temuto e rispettato da tutti. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 27 novembre 2018 su RaiUno.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi” presenta il film “Our godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta”. Esclusive e rare interviste all’intera famiglia Buscetta ricostruiscono la storia di quelli che furono i primi a rompere il silenzio su Cosa Nostra.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “L’uomo di neve”, con Michael Fassbender; su Italia1 alle 21.20 “Safe”, con Jason Statham; su Rai4 alle 21.15 “Tristano e Isotta”, con James Franco e Sophia Myles; e su La7D alle 21.30 “Cara, insopportabile Tess”, con Shirley MacLaine e Nicolas Cage.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21 “Tornado F6 – La furia del vento”; su La5 alle 21.10 “Scherzi del cuore”, con Sean Connery; su Iris alle 21 “Spartacus”, con Kirk Douglas; e su Italia2 alle 21.30 “I Goonies”, con Sean Astin.

Rai5 alle 21.15 proporrà “In scena Gianrico Tedeschi”. 100 anni di vita riassunta in un’ora: la vita di Gianrico Tedeschi, attore duttile e giocoso, quanto intenso e profondo. Un omaggio a un grande del teatro, dell’operetta, del musical e persino del varietà.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.40 “Grande Fratello Vip – live” e su Real Time alle 21.10 il reality “5 gemelle sotto un tetto”.