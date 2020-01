Esodo giuliano-dalmata-istriano: bando regionale per le scuole lombarde

“Sono onorato di presiedere la commissione giudicatrice del concorso scolastico promosso e voluto fortemente dal Consiglio regionale per affermare i valori del ricordo del martirio e dell’esodo giuliano, dalmata, istriano, mantenendo e coltivando così tra i più giovani una memoria storica, rispettando la verità e impegnandosi per garantire i diritti tra i popoli”. Così il Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Giovanni Malanchini, commenta l’approvazione del bando del concorso regionale denominato “Dalla Prima guerra mondiale all’impresa di Fiume, dalle foibe all’esodo giuliano dalmata: il confine orientale come laboratorio della storia del Novecento”.

La partecipazione al concorso può essere individuale o di gruppo (uno o più gruppi all’interno di una classe, intera classe o classi consorziate composte da non più di 35 alunni) ed è ammesso al concorso ogni tipo di elaborato realizzato nell’anno scolastico in corso in qualsiasi forma (tema, ricerca, spot, musica, canto, poesia, disegno, manifesto, striscione, sito web, musical, cortometraggio), purché originale e pertinente al tema. I progetti possono essere presentati in formato cartaceo, supporti informatici (DVD, chiavetta USB, CD) oppure attraverso un video,

La proclamazione dei vincitori verrà effettuata in Consiglio regionale in occasione della cerimonia del “Giorno del Ricordo” del 10 febbraio di ogni anno o nei giorni immediatamente precedenti o successivi ed in palio vi è un viaggio di istruzione di tre giorni nelle terre della Venezia Giulia, secondo un itinerario che comprende la visita al Sacrario di Redipuglia e al Monumento nazionale della foiba di Basovizza. Tale viaggio si svolgerà nel periodo marzo-giugno 2020 in una data da concordare con le scuole vincitrici.

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it), dove sono disponibili tutte le informazioni e i dettagli in merito.