Donna in peritonite dopo l’errata diagnosi telefonica: medico condannato

Le aveva diagnosticato per telefono, senza uscire dal suo ufficio di dottore della guardia medica di Piario, un virus gastrointestinale e l’aveva invitata a rivolgersi a una farmacia. La donna però, in preda a dolori lancinanti, si recò all’ospedale di Lovere, dove venne operata per una peritonite che, se trascurata, si sarebbe potuta rivelare fatale.

Per questo episodio, avvenuto la sera dell’8 settembre 2014, il collegio giudicante del tribunale di Bergamo, presieduto dal giudice Bianca Maria Bianchi, ha condannato il medico a 6 mesi di reclusione con pena sospesa per omissione d’atti d’ufficio (la medesima pena invocata dal pm Fabrizio Gaverini).

L’uomo, che ha beneficiato della concessione delle attenuanti generiche perchè si è scusato con la paziente, è stato anche condannato all’interdizione dai pubblici uffici per 6 mesi.

Per l’accusa, nonostante il marito della donna (una 42enne di Castione della Presolana) gli avesse ribadito l’assenza di dissenteria e vomito e che i forti dolori alla pancia non accennavano a diminuire pur dopo l’assunzione di Tachipirina, il camice bianco avrebbe rifiutato di recarsi a casa della coppia per visitare la donna.

Per il pm quest’ultima non era trasportabile per via dei dolori lancinanti, tanto che quando arrivò a Lovere non riusciva neppure a scendere dall’auto.

Per la difesa (avvocati Raffaella Rizza e Daniele Ripamonti di Milano), invece, il medico avrebbe invitato marito e moglie a raggiungerlo all’ambulatorio di Piario dove stava prestando servizio. “Che si trattasse di paziente trasportabile – ha sottolineato l’avvocato Rizza – sarebbe dimostrato dal fatto che la coppia scelse poi di andare a Lovere, ben più lontano di Piario”.

“Inoltre – ha aggiunto il legale – , se il medico, unico presente quella notte, avesse lasciato l’ambulatorio per un caso valutato al momento di influenza, avrebbe rischiato di trascurare possibili pazienti più gravi”.