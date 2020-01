Crollo cavalcavia di Annone, morì un automobilista: processo al via

Ha preso il via mercoledì 8 gennaio il processo per il crollo del cavalcavia di Annone Brianza (Lecco) il 28 ottobre 2016. Il crollo, in cui morì Claudio Bertini, 65 anni, di Civate e rimasero ferite una famiglia di Mandello del Lario e altre due persone, avvenne nel momento dal passaggio di un camion della ditta Nicoli di Bergamo.

La Procura di Lecco ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di omicidio colposo e disastro colposo per Angelo Valsecchi e Andrea Sesana, rispettivamente dirigente e tecnico del settore viabilità della Provincia di Lecco, Giovanni Salvatore, dirigente Anas, Silvia Garbelli, responsabile dell’ufficio pianificazione e grandi infrastrutture della Provincia di Bergamo e Roberto Torresan, professionista di Busto Arsizio, che ha effettuato studi per la manutenzione dei ponti per conto di Anas. È stata invece stata chiesta l’archiviazione per Eugenio Ferraris, dirigente della Provincia di Bergamo.

Nell’udienza preliminare di mercoledì il gup di Lecco Paolo Salvatore ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della famiglia della vittima delle parti lese e di tre enti: Provincia di Lecco e di Bergamo e Anas.

Respinte le richieste di costituzione civile del Codacons regionale e dell’Anmil (Associazione nazionale multilati e invalidi del lavoro). Accolta quelle della Provincia di Lecco e Bergamo, Anas e Codacons nazionale. Prossimo appuntamento l’undici marzo.