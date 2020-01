Campionati Italiani Giovanili: incetta di medaglie per l’alpinismo bergamasco

Si è fermata a un passo dal podio la corsa di Luca Tomasoni ai Campionati Italiani giovanili di sci alpinismo.

Il 17enne di Castione della Presolana ha terminato la gara dedicata ai juniores in sesta posizione, distante poco meno di un minuto dalla medaglia di bronzo.

In attesa di partire per i Giochi Olimpici Giovanili, il giovane della Valle Seriana ha completato gli 8,26 chilometri in 1h10’35”, lontano 3’02” dal vincentino Matteo Sostizzo (Sci C.A.I. Schio 1910).

Tripletta bergamasca fra gli allievi con Mirko Migliorati (S.C. Presolana) che ha preceduto Mirko Sangalli e Federico Pacchiarini (S.C. 13 Clusone A.D.); è sfuggito per un soffio invece il titolo per Giulia Visoni (S.C. 13 Clusone A.D.).

Doppietta in famiglia invece fra i ragazzi per lo Sci Club Presolana: Mattia Bortolotti si è infatti imposto davanti al compagno di squadra Gioele Migliorati, mentre in campo femminile si è imposta la sorella Sofia.