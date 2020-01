“Il corpo insensato” e “Fantasma Rosso”: il conflitto con la propria immagine

In Piazza Vecchia, a Palazzo della Ragione, ha appena chiuso i battenti una mostra dal titolo spiazzante: “Il corpo insensato”. Uno spunto riflessivo per una ragazza che appartiene ad una generazione alla costante ricerca di quel corpo perfetto, intangibile eppure così attraente, a cui si aspira spesso senza nemmeno rendersene conto. Corpo: soggetto e oggetto di ossessione, ricerca, studio.

Nel catalogo della mostra si legge: “Il corpo insensato nasce dalla consapevolezza che il corpo è sempre stato al centro e il centro dell’arte e della sua storia e in quanto tale ultrastudiato, iperfagocitato e ovviamente sovrarappresentato. In un certo senso non esiste mostra che non nasca da un corpo.”

Ciò su cui vorrei soffermarmi oggi non è la mostra in sé, ma la riflessione che certe immagini hanno suscitato: l’opera che fra tutte mi ha colpita di più è stata, sicuramente, “Fantasma Rosso” di Vanessa Beecroft.

La Beecroft nasce a Genova nel 1969 e, fin dai suoi esordi in campo artistico, si concentra principalmente sul corpo femminile e sul tema dell’ossessione per la perfezione. La tecnica maggiormente utilizzata dall’artista è, sicuramente, quella del tableau vivant o quadro vivente, in cui delle persone si dispongono in modo da creare scene come se si trattasse di veri e propri dipinti. L’uso di questa tecnica si è potuta osservare in una delle opere esposte nella mostra in cui donne e manichini disposti in diverse posizioni occupano la Chiesa dello Spasimo a Palermo.

L’opera di cui vorrei parlare oggi, però, è differente: notiamo una figura femminile di colore rosso, definita principalmente da una lunga chioma di capelli, dipinta, a pennellate spesse, sopra ad un telo bianco. Un corpo “fantasmatico”, spettrale, indefinito. Un corpo che ha perso qualsiasi forma e che si definisce come archetipo del corpo di donna.

L’artista cerca di rendere attraverso la sua arte la malattia del secolo: ciò che leggiamo tra una pennellata e l’altra è l’idea di uno stereotipo di corpo che preveda l’annullamento del corpo stesso, la perdita totale della sostanza, un processo che favorisca l’avvicinamento ad un corpo astratto, perfetto, leggero.

Il corpo di Fantasma Rosso non occupa spazio, non si impone sul mondo che lo circonda e non impone a nessuno la propria presenza. Si tratta di una figura che aspirerebbe a passare inosservata ma che, alla fine, attira attenzione proprio per l’aspetto che ha assunto cercando di annullarsi.

Il corpo che osserviamo non è donna, non è uomo, non è corpo: il corpo che osserviamo è pura astrazione. Non c’è nulla di concreto in esso eppure rappresenta uno dei problemi e dei conflitti più concreti della storia: il conflitto con la propria immagine.

Il corpo diventa fantasma perché si trasforma in pura inconsistenza, il corpo di “Fantasma Rosso” è ombra del corpo, e non per vanità o per aspirazioni superficiali, ma perché la guerra che l’Io combatte con il mondo sembra attenuarsi se lo spazio occupato diminuisce e ci si riduce a pure immagini senza spessore. Il corpo diventa astratto perché sembra più semplice farsi piccoli piccoli e nascondersi in qualche angolo di sé stessi, senza doveri o aspettative da parte di nessuno, senza possibilità di sbagliare, soffrire o fare soffrire.

“La privazione di materialità del corpo e della sua carica sensuale e l’assenza della ricerca di perfezione compositiva divengono espressione di un rapporto conflittuale con il proprio corpo che viene risolto solo grazie all’astrazione.”

Dal catalogo della mostra.