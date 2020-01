Vacanze finite. Si torna al lavoro e a scuola a Bergamo e in provincia accompagnati… dal sole o dalla nebbia? Risponde Maurizio Sabatino col Bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La costante presenza dell’Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale, garantirà tempo stabile su gran parte del Paese. In Lombardia, tempo stabile e nebbie caratterizzeranno la prima parte della settimana associate a inversioni termiche e gelate notturne. Permane clima molto mite in montagna durante il giorno.

Martedì 7 gennaio 2020

Tempo Previsto: Nebbie diffuse su tutta la fascia medio-bassa della val Padana, in parziale e temporaneo diradamento durante le ore centrali della giornata. Passaggio di alte velature al mattino, in un contesto di cielo sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità più compatta sulle Alpi al confine con la Svizzera. Gelate notturne in pianura e nei fondovalle.

Temperature: In pianura: minime in lieve diminuzione e comprese tra -2 e +2; massime comprese tra +6 e +9, in diminuzione in particolare sulle aree interessate dalla presenza di nebbia con valori che oscilleranno intorno ai +3 +4.

Mercoledì 8 gennaio 2020

Tempo Previsto: Riduzioni di visibilità lungo tutta la fascia medio-bassa della regione per presenza di nebbia diffusa, in temporaneo diradamento durante le ore centrali della giornata. Tempo stabile sulle restanti aree. Gelate notturne in pianura e lungo le vallate.

Temperature: In pianura: minime in lieve calo. Massime generalmente stazionarie.

Giovedì 9 gennaio 2020

Tempo Previsto: Nebbie diffuse lungo la fascia medio-bassa della regione, in diradamento durante le ore centrali della regione, ad esclusione del Pavese ove insisteranno per tutta la giornata. Estese alte velature in transito durante il giorno.

Temperature: In pianura: minime e massime stazionarie.