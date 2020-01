Scelta delle superiori: iscrizioni per diecimila studenti, ma il 44% è indeciso

Da oggi, martedì 7 gennaio 2020, sono aperte le iscrizioni scolastiche online per i ragazzi che, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, dovranno iniziare le scuole superiori. A Bergamo e nella provincia orobica interessano circa 10.500 studenti.

Secondo un sondaggio sviluppato da Skuola.net e Radio24 su un campione di tremila studenti di terza media poco prima delle vacanze natalizie, il 44% dei ragazzi non ha ancora le idee chiare su quale percorso scegliere entro il 31 gennaio.

L’indecisione dei ragazzi spesso è basata sulla mancanza di fiducia nei confronti del nostro paese: infatti il 52% degli intervistati teme di non trovare lavoro dopo gli studi e per questo motivo il 63% mette in conto la possibilità di studiare o lavorare all’estero dopo il diploma. Dai dati emerge quindi chiaro come i giovani ragazzi italiani che attualmente sono in terza media, respirano un’aria di preoccupazione per la propria situazione lavorativa del futuro e già da ora considerano l’idea di dover andare all’estero per trovare maggiori possibilità di crescita personale e professionale.

Le scuole fanno la loro parte per cercare di aiutare i ragazzi in vista della loro scelta, infatti le attività di orientamento ci sono e sono seguite da 9 ragazzi su 10, ma i dubbi si sviluppano nel momento in cui ci si concentra sulla qualità del servizio di orientamento offerto: solo 1 ragazzo su 3 promuove l’attività di orientamento. Anche gli open day, seppur presenti e seguiti da 4 ragazzi su 5, non sembrano essere sempre di aiuto considerando che il disorientamento rivolto al futuro rimane costante.

Il 21% dei giovani spera di trovare nelle superiori una preparazione adeguata per affrontare l’università e il 26% vorrebbe che il diploma fornisse maggiori possibilità lavorative o di studio. Con la preoccupazione per il lavoro, l’87% degli studenti dichiara di considerare l’università come un tassello importante per la propria formazione ed il 55% ritiene che la laurea è importante a prescindere dal lavoro.

Dove sono orientati attualmente i ragazzi?

Due studenti su tre dichiarano di volersi iscrivere al liceo, dato che prevale fra le ragazze e soprattutto nei territori del Sud. In vetta fra i licei troviamo il liceo scientifico con una scelta pari al 46% (scelto dal 65% dei futuri liceali maschili e dal 37% di ragazze), seguito dal liceo classico (18%, dato che aumenta se considerato il Sud Italia con un raggiungimento del 22%) . Al secondo posto ecco che vediamo gli istituti tecnici, scelta per il 21% degli studenti, anche sei il dato raggiunge il 28% se considerati solo i maschi. Gli istituti professionali vengono considerati meno, solo il 9% è interessato a frequentarli e in una situazione ancor peggiore troviamo corsi di formazione professionale regionale (5%).