Pumenengo e Fara, rapinatori in farmacia armati di pistola

Due rapine nella Bassa Bergamasca nel tardo pomeriggio di martedì 7 gennaio.

La prima alle 17.15 a Pumenengo. Un ladro ha fatto irruzione nell’esercizio di via Breda 1, vestito di scuro e con il volto coperto da un casco integrale. Sotto la minaccia di una pistola contro il titolare, ha arraffato il denaro in cassa, circa mille euro, per poi fuggire senza essere visto da testimoni.

Il secondo colpo alle 18, nella farmacia di via Longobardica a Fara Gera d’Adda. Stavolta i banditi erano due e brandendo una pistola, si sono fatti consegnare circa 500 euro in contanti per poi fuggire.

Sui due casi stanno lavorando i carabinieri, per cercare di risalire ai responsabili.