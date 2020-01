Gabriele, bergamasco a Melbourne: “Ansia e paura, tanta, per gli incendi”

Lui è Gabriele Tacchini, 27 anni: è bergamasco, di Torre Boldone, ma dal 2017 vive a Melbourne (la capitale dello stato di Victoria, sulla costa sud-orientale dell’Australia), dove lavora nel campo della ristorazione dopo che si è diplomato alla scuola Alma di Gualtiero Marchesi.

È Gabriele che ci manda la propria testimonianza dell’inferno che l’Australia sta vivendo da troppi mesi ormai, anche se lunedì è arrivata la prima timida pioggia. “Ansia, tanta, anche a Melbourne: palpabile la paura per questo evento incredibilmente devastante che ha ripercussioni praticamente su tutta l’Australia”.

“L’Australia sta bruciando da 4 mesi e ancora non si vede la fine. La stagione degli incendi era iniziata e le temperature altissime hanno creato le condizioni perfette in New South Wales e Queensland. Poi le fiamme e il calore si sono presi tutta l’Australia: velocissimi”.

E, racconta, “c’è il rischio che gli incendi in Victoria e in New South Wales si uniscano creando un mega-fire”.

Gli incendi, prosegue “stanno arrivando anche a Melbourne a circa 20/25 chilometri dal centro della città. Ieri, 6 gennaio, c’è stata allerta fumo in città, nonostante la pioggia. Una settimana fa ancora tutta Melbourne è stata coperta dai fumi degli incendi non lontani”.