Davide Astori avrebbe compiuto 33 anni: gli auguri commossi di tifosi e club

"Ovunque tu sarai, auguri Capitano". È stato appeso quando era ancora buio, nella prima mattinata di martedì 7 gennaio lo striscione con il quale Firenze ha voluto ricordare Davide Astori, lo sfortunato difensore di San Pellegrino scomparso il 4 marzo 2018.

Oggi, martedì 7 gennaio, Astori avrebbe compiuto 33 anni.

Lo striscione appeso all'esterno dell'Artemio Franchi - ph ViolaNews

Il Cagliari, club nel quale ha militato dal 2008 al 2014, ha celebrato il compleanno del suo ex capitano con un bellissimo tweet: una foto che ritrae due bambini abbracciati, entrambi con la maglia del calciatore bergamasco.

Anche la Fiorentina ha ricordato Astori sui social, con una foto del suo ex difensore trasformata in un suggestivo mosaico. Sopra, la scritta "#DA13 per sempre!".