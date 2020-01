Bergamo, si abbassa il livello di Pm10 nell’aria: revocate le limitazioni al traffico

Mentre in gran parte del nord Italia l’allerta smog resta altissima con blocchi e limitazioni confermati a Milano, Como, Cremona, Lodi e Mantova, a Bergamo il livello di Pm10 si abbassa e vengono revocati i provvedimenti.

A partire da martedì 7 gennaio, infatti, sono state cancellate le limitazioni di primo livello per contrastare lo smog scattate lo scorso 3 gennaio, dopo che i Pm10 avevano superato la soglia di 50 microgrammi per metro cubo per quattro giorni consecutivi.

Gli agenti inquinanti – stando ai dati che emergono dal bollettino diffuso dall’Arpa riguardanti la giornata del 5 gennaio – si sono notevolmente abbassati in tutta Bergamo e provincia.

In città, in modo particolare, le due centraline hanno registrato un livello di Pm10 pari a 21, dato di gran lunga inferiore a quanto registrato nella giornata del 3 gennaio quando le polveri avevano toccato quota 49 per la centralina in via Meucci e 37 per quella in via Garibaldi.