Vanessa Incontrada e “La perfezione non esiste!”

Dopo il monologo “Le parole hanno un peso” di Tiziano Ferro contro il bullismo, recentemente anche Vanessa Incontrada ha voluto lanciare un messaggio: “La perfezione non esiste”.

La conduttrice e attrice ha voluto rispondere così ai duri attacchi ricevuti sul suo aspetto fisico, raccontando le difficoltà avute in passato nell’accettarsi; un lungo percorso personale fino alla serenità raggiunta oggi, anche grazie all’amore e al rispetto di suo marito.

“A volte vorrei parlare alla Vanessa di 20 anni fa e vorrei darle un consiglio: Vani, smetti di voler essere diversa da quella che sei. Perché tanto la perfezione non esiste. Io volevo diventare ciò che non sono, tutti mi volevano diversa. Tutti. Ma tutti chi? Ho perso tempo a cercare di essere giusta, dimenticando di essere felice.”

Durante la sua carriera è stata più volte attaccata per le sue forme, sia dai giornali che sul Web e la sua sofferenza è emersa trasformandosi in un monologo d’ispirazione per molte donne che fanno fatica ad accettarsi, a guardarsi allo specchio.

Durante questo monologo è inevitabile ritrovarsi nelle sue parole, tutte noi ci siamo riviste poiché Vanessa stava parlando anche di te e per te.

Quattro donne e ragazze su 10 non si sentono belle. Una donna su due viene insultata sui social per il suo aspetto fisico: “È allarme body shaming”. Che cos’è il body shaming? È l’atto di deridere una persona per il proprio aspetto fisico. Le più sensibili sono le adolescenti che soffrono soprattutto per i commenti da parte di coetanei a scuola e nella rete; crescendo la sofferenza viene meno, ma si entra in crisi per i commenti ricevuti dai ragazzi per quel fisico “ideale” che non riusciamo mai a raggiungere. Non dimentichiamoci degli uomini, anche a loro vengono indirizzate delle critiche sul proprio corpo ma sono nettamente inferiori!

Questo monologo in prima serata di una Vanessa Incontrada visibilmente commossa è stato accolto da applausi sia in studio che sul Web, eppure nonostante questo all’indomani tutto è tornato come al solito, anche a distanza di mesi l’odio sui social, soprattutto verso la figura della donna, è in continuo aumento: è bene che se ne continui a parlare.