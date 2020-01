Uomo precipita al Pizzo della Pieve e muore

Un uomo è precipitato nella mattina di lunedì 6 gennaio sulle pendici del Grignone, mentre risaliva la parete Fasana del Pizzo della Pieve, in territorio di Primaluna a circa 1300 metri di quota. Poco prima delle 9 l’elicottero si è messo in volo per cercare di soccorrerlo, ma l’uomo, C. M., era già morto.

La salma della vittima della montagna è stata portata a Lecco su ordine della Magistratura.

Nella zona i carabinieri del Comando di Lecco e la delegazioen lariana del Cnsas.