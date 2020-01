Speciale Lotteria Italia, Pinocchio o Licia Colò? La tv del 6 gennaio

Per la prima serata in tv, lunedì 6 gennaio su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “Soliti ignoti – Lotteria Italia”, puntata speciale dello show condotto da Amadeus, abbinato anche quest’anno alla Lotteria Italia, con l’estrazione finale dei biglietti fortunati.

Nel corso della puntata verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro.

Sarà una serata ricca di grandi ospiti, durante la quale Amadeus annuncerà i 22 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo.

La partita vedrà come protagonista un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, sia come ignoti sia come protagonisti di un gioco finale che appassionerà il pubblico. I 5 biglietti verranno, infatti, abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l’ordine dei 5 premi, a seconda di come si classificheranno.

Canale5 alle 21.20 proporrà la visione del film “Pinocchio”, di e con Roberto Benigni, con Nicoletta Braschi e Carlo Giuffré. Un pezzo di legno bussa alla porta del falegname Geppetto che decide di utilizzarlo per realizzare un burattino. Così nasce Pinocchio che, grazie all’intervento della Fata Turchina, diventa un bambino in carne e ossa. Disubbidiente e discolo per natura, Pinocchio dovrà affrontare mille peripezie contrassegnate da altrettanti incontri fondamentali prima di diventare un “ragazzino perbene”.

Su La7 alle 21.15 ci sarà la prima puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò. Da stasera prende il via un ciclo di nuove puntate che andranno alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, per contribuire a proteggere e a migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”, con Angela Bassett e Peter Krause. Andranno in onda due episodi intitolati “In trappola” e “Un nuovo inizio”. Nel primo, la squadra è impegnata nel disperato tentativo di salvare un senzatetto che è rimasto intrappolato all’interno di un camion della nettezza urbana. Nel secondo, la squadra è chiamata a intervenire dopo una segnalazione riguardante una violenza domestica. Bobby, intanto, si occupa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un motociclista.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà il documentario “Mountains – La vita sopra le nuvole”. Andranno in onda due episodi intitolati “Himalaya (Seconda parte)” e “Ande”. Nel primo, si proseguirà il viaggio alla scoperta delle vette innevate dell’Himalaya, la catena montuosa più alta del mondo. Nel secondo, la trasmissione si sposterà in Sud America, sulla Cordigliera delle Ande, che si snoda per più di 7mila km, attraverso l’Argentina, il Cile, il Perù, la Bolivia, l’Ecuador, il Venezuela e la Colombia.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 c’è “L’ultimo lupo”, con Shaofeng Feng; su Italia1 alle 21.20 “Now you see me 2″ – I maghi del crimine”, con Jesse Eisenberg; e su Rai4 alle 21.10 “Transcendence”, con Johnny Depp.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Land of mine – Sotto la sabbia”; su La5 alle 21.10 “Una tata magica”; su Iris alle 21 “Three Kings”, con George Clooney; e su Italia2 alle 21.30 “Dragon Ball Z: La battaglia degli dèi”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Punto di svolta”. Thomas Mann, l’impolitico, l’esteta, il premio Nobel per la Letteratura che più di ogni altro ha vissuto in sé il dramma del Novecento, dalla nascita dei totalitarismi alla democrazia.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Astronaut Wives Club”, con Dominique McElligott. Andranno in onda due episodi intitolati “Il lato oscuro della luna” e “L’uomo sulla luna”. Nel primo, Jo deve ridefinire il suo ruolo e le sue priorità ora che Wally non lavora più per la Nasa. Louise lotta con la paura di perdere Alan che deve subire un intervento chirurgico rischioso. Nel secondo, è finalmente arrivato il grande giorno, è il 20 luglio 1969, la missione Apollo 11 porta per la prima volta l’uomo sulla luna, la notorietà degli astronauti e delle loro mogli è al massimo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 il reality “Il viaggio di Temptation Island” e su Real Time alle 21.15 il reality “Vite al limite”.