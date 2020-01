Una giornata troppo piena di incidenti di vario tipo quella di lunedì 6 gennaio. Nel pomeriggio intorno alle 14 a Valtorta un incendio ha devastato un appartamento e ferito un uomo.

Il rogo è divampato probabilmente in seguito allo scoppio di una bombola di gas in via Grasso: ustionando al viso e alla testa l’ottantenne che si trovava in casa e che è stato portato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

di 10 Galleria fotografica Valtorta, casa in fiamme: intervengono i Vigili del fuoco









Per domare le fiamme sono arrivati i vigili del fuoco di Bergamo.