Recuperato il sub morto al largo di Parzanica: è un 49enne di Treviolo

Nella serata di domenica è stato individuato e recuperato il corpo senza vita del sub che si cercava gin dalla mattina al largo di Parzanica, nel lago d’Iseo.

Si tratta di Massimiliano Ruggeri, 49 anni, di Treviolo, padre di un ragazzo.

L’allarme era scattato attorno alle 9.30: a lanciarlo erano stati i due compagni impegnati con lui in un’immersione in profondità.

Immediato l’intervento, con i vigili del fuoco e i sommozzatori arrivati da Milano: i due amici, sulla cinquantina, erano riusciti a risalire in superficie senza grosse conseguenze (per uno dei due si è reso necessario il trattamento in camera iperbarica all’Habilita di Zingonia), mentre il terzo risultava disperso.

E solo verso le 19 Massimiliano Ruggeri è stato individuato, dal robot in uso dai vigili del fuoco a quasi 90 metri di profondità. Nell’arco di un’ora l’uomo ormai senza vita è stato tratto a riva. Ora si cercherà di capire cosa gli ha impedito di risalire e mettersi in salvo.