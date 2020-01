Quando lo sport avvolge la vita: la storia di Giulia sulla lama del pattino

Giulia Foresti ha vent’anni, è di Bergamo ed è una pattinatrice. Ha dedicato tutta la sua vita ai pattini e al ghiaccio. A quattordici anni lascia Bergamo per andare in Trentino, luogo che le spalancherà le porte del mondo del pattinaggio artistico. La sua vita è segnata da tanti sacrifici e viaggi fino ad arrivare in America per inseguire la sua passione.

Sogni, delusioni, traguardi e tanti pensieri sul futuro; tutto questo ha segnato la vita di Giulia che abbiamo avuto il piacere di intervistare.

Da quando pattini?

Ho iniziato a pattinare quando avevo sei anni, quindi in prima elementare. Ho smesso ad agosto del 2019, quindi a vent’anni. Ora alleno le bambine e le ragazze. Ho smesso perché non riuscivo a trovare un compagno con cui pattinare, ho fatto singolo quando non avevo un compagno, ma ora dovevo fare pattinaggio di coppia.

A quali competizioni hai partecipato?

Ti dico quelle più importanti: coppa del mondo, mondiali junior e campionati italiani. Considera che più o meno a stagione fai otto o nove gare , quindi in totale ho partecipato più o meno a centocinquanta competizioni. Pensa che l’anno in cui ho fatto i mondiali junior ho fatto circa dodici gare perché mi serviva un certo punteggio per classificarmi e quindi continuavo a farne per accumulare punti. La prima l’ho fatta a sette anni.

Quante ne hai vinte?

Ho vinto tre campionati italiani, mondiali junior in coppia nel 2013. Nel 2013, nel 2014 e nel 2016 abbiamo partecipato alla Coppa del mondo. Nel 2014 sono arrivata terza ai mondiali senior di coppia. Ho dovuto partecipare ai mondiali senior perché il mio compagno era più vecchio di me. Quando sono tornata a fare singolo ne ho vinte alcune a livello nazionale, forse, una a livello internazionale… qualche podio l’avevo fatto. La prima che ho vinto… pattinavo ancora a Zanica e avevo otto anni.

Perché pattini?

Io pattino perché mi piace la competizione. La gara mi piace. Ho smesso di pattinare perché senza compagno non potevo partecipare alle gare e senza competizione non mi andava di allenarmi tanto per fare. È uno sport che richiede molti sacrifici e non mi andava di sacrificare nulla senza poter gareggiare. È uno sport difficilissimo, ma bello. La sensazione di quando sei in mezzo alla pista da sola è inspiegabile. Anche ora quando mi capita di pattinare mi sento bene, non ho troppe regole. Il pattinaggio non ha tante regole in generale, ognuno può esprimere se stesso. È uno sport molto personale e artistico, quando sei ad un certo livello vieni considerato un artista. Ogni pattinatore è famoso per il suo stile e per i suoi punti di forza.

Se non avessi pattinato cosa avresti fatto nella tua vita?

Domanda tosta. Per tutta la mia vita io ho pattinato. Se non lo avessi fatto… non saprei. Sicuramente avrei fatto uno sport al caldo! Avrei fatto comunque qualche sport molto competitivo e semi individuale. Non so quale di preciso. Se non avessi pattinato avrei comunque fatto sport. Fin da piccola pattinavo e facevo ginnastica artistica ed equitazione.

Quando hai smesso il secondo sport e continuato solo con il pattinaggio?

A otto anni. Mi allenavo tutti giorni. Noi non possiamo fermarci. È uno sport di sensazione se ti fermi sei perduto e io non potevo permettermi di stoppare il pattinaggio per continuare con un altro sport. È talmente delicata la lama del pattino, l’asse di equilibrio quando salti che è impensabile l’idea di prendersi una pausa. Questa è stata la prima estate in quattordici anni che sono stata ferma. Ho passato anni in cui la mia unica vacanza era una settimana a maggio perché d’estate avevo tredici settimane di stage.

Piano di riserva se un giorno ti stancassi del pattinaggio?

Eh eh… è la cosa che mi fa più paura in questo momento. Io spero che vada tutto bene, adesso sono qua a Cavalese, ma tornerei domani a Bergamo. Bergamo è casa mia e sarà sempre casa mia; spero di tornarci in futuro. Io qua ho il mio lavoro in pista, il mio lavoro al bar. Ho vent’anni, se dovessi perdere tutto cercherei di reinventarmi in qualche modo, ma non so come… ho la maturità linguistica. Quando maturavo l’idea di smettere di pattinare mi chiedevo spesso “pattinare è l’unica cosa che so fare, ho sempre fatto solo questo, cosa posso fare?”. Ero arrabbiata, volevo proprio smettere. Se fossi tornata a Bergamo avrei fatto l’università, ma l’avrei frequentata senza un vero obiettivo.

Quali sacrifici hai dovuto fare per seguire la tua passione?

Tanti. Tanti cosi come la mia famiglia. Ho visto tante persone smettere perché la famiglia non li supportava. La mia famiglia ha deciso di fare meno settimane di vacanza, per permettermi di fare più settimane di stage durante l’estate. Io ho frequentato la scuola da privatista. Molti pensano che sia solo fortuna, ma in realtà io non ho vissuto la scuola come facevano gli altri. Studiavo la sera perché di giorno andavo in pista. Dopo sei ore di allenamento andavo a scuola dalle sedici alle ventuno e la sera studiavo. A quattordici anni sono andata a vivere da sola a due ore di distanza da casa. Anche questo può parere bello, ma a quattordici anni io tornavo a casa pensando che avrei dovuto pulire e fare la lavastoviglie., non avevo gli stessi problemi dei miei coetanei. Ho rinunciato a vivere con la mia famiglia e i miei amici. I primi due anni lontana da casa, a Egna (ndr. in Trentino), tornavo a casa ogni fine settimana, ma non uscivo con nessuno. È l’età in cui tutti si perdono e si ritrovano e io non riuscivo a creare dei legami nuovi perché la domenica sera sarei ripartita. Poi impari a bilanciare il pattinaggio e la vita al di fuori della pista, per questo devo anche ringraziare il mio allenatore.

Rifaresti tutti i sacrifici?

Sì, sicuramente.

Il pattinaggio ti ha portata anche a Chicago

Ho trascorso due estati a Chicago. Ero già pronta a trasferirmi e avevo iniziato le pratiche per il visto, invece, non è stato facile per niente. Non vedevo l’ora di tornare a casa. Ho capito che avevo bisogno di aver vicino gente a cui volevo bene. Io non posso essere solo allenamento. Se mi fossi trasferita l’avrei vissuta male. Non è come essere a Cavalese dove posso tornare quando voglio, per tornare dall’America ci vuole un volo di dodici ore e molti soldi. Ad oggi non tornerei negli Stati Uniti… in futuro chissà, non si può mai dire.

Ci sono delle differenze tra il pattinaggio italiano e quello americano?

La differenza maggiore sta nel metodo di allenamento. In Italia gli allenamenti durano tanto e sei meno seguito. I ragazzini negli Stati Uniti arrivano in pista alle sei del mattino, si allenano prima di andare a scuola. Hanno lezioni di venti minuti parecchio care. Il privilegio degli Stati Uniti è che ci sono molti più pattinatori e, quindi, c’è più possibilità di incontrare atleti validi. Non c’è uno stile italiano o uno stile americano di pattinaggio. Lo stile è personale, varia da atleta ad atleta e quindi su questo tema non posso dilungarmi troppo.

Come ti vedi tra dieci anni?

Mi vorrei vedere con dei collaboratori a lavorare in una scuola di pattinaggio come insegnante. Mi piacerebbe anche lavorare come allenatrice.

Cosa diresti alla Giulia di dieci anni fa?

Non fasciarti la testa, stai tranquilla che quello che deve succedere, succede e le cose belle verranno. Goditi qualsiasi cosa che hai una gran fortuna e niente torna.

Ti manca la tua famiglia quando sei lontana?

A quattordici anni non mi mancava troppo, tornavo a Bergamo perché dovevo. Adesso, invece, sento il bisogno di tornare ogni tanto. So che anche i miei genitori e mio fratello hanno bisogno che io vada a trovarli.

È facile avere legami stabili avendo dovuto viaggiare così tanto?

Quando ero più piccola era più difficile. Ora ti rispondo che senza dubbio è facile. Dovunque sia so che c’è qualcuno che mi vuole bene e mi va bene così. È difficile anche per una persona essermi amica. È un’amicizia concentrata in pochi attimi: un caffè al volo quando torno a Bergamo anche solo per due giorni, fare di tutto per vedersi ed essere disposti ad avere un’amicizia a distanza.

Quali Paesi hai visitato con il pattinaggio?

Sicuramente non me li ricorderò tutti: Canada, Stati Uniti per allenare e per fare delle gare, Spagna, Francia, Germania (un sacco di volte), Olanda, Austria, Svizzera, Polonia, Estonia, Lussemburgo… in Europa tantissimi!

Rivedi mai i filmati delle tue gare?

Sì! Soprattutto da quando ho smesso. Vado su YouTube e cerco il mio nome. Voglio vedere cosa ho sbagliato e mi sembra di tornare indietro nel tempo: mi ricordo cosa ho detto al mio partner, cosa è successo in quella gara, cosa è successo prima e cosa dopo.

Saluta i lettori di Bgy!

Ragazzi fate sport perché è una scuola di vita. Non ho fatto tante cose, ma ne ho fatte tante altre. Io ringrazio anche il pattinaggio se ora sono così. Fare sport è importante, soprattutto da giovani! È importante perché ti permette di fare esperienze che non avresti il privilegio di fare stando seduto sul divano e, inoltre, fa bene alla salute.