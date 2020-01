Cala il sipario sulle vacanze natalizie che dal punto di vista del tempo su Bergamo e la Bergamasca sono state all’insegna del sereno. Cambierà qualcosa con la ripresa delle scuole del lavoro? Vediamo cosa dice Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Si rafforza ulteriormente il dominio dell’Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale, favorendo condizioni di tempo stabile sulla Lombardia, associato ad inversioni termiche marcate, deboli gelate notturne e aumento della possibilità di nebbie in Pianura Padana. Clima molto mite in montagna durante il giorno, considerato il periodo stagionale.

Lunedì 6 gennaio 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Gelate notturne in pianura e lungo le vallate. Aumento della probabilità di formazione di nebbie notturne e mattutine in Pianura Padana, che potrebbero insistere localmente nella bassa anche durante il giorno.

Temperature: In pianura: minime stazionarie e comprese tra -2/+1 °C (valori più elevati in zona laghi e vaste aree urbane). Massime in lieve diminuzione tra +7/+10 °C.

Martedì 7 gennaio 2020

Tempo Previsto: In medio-bassa pianura giornata prevalentemente nebbiosa, salvo schiarite temporanee nelle ore centrali della giornata. Altrove cielo quasi sereno o poco nuvoloso, salvo qualche passaggio di nubi più compatte, specialmente sulle Alpi al confine con la Svizzera. Gelate notturne in pianura e nei fondovalli montani.

Temperature: In pianura: minime in lieve diminuzione. Massime in diminuzione, specialmente dove la nebbia insisterà per gran parte della giornata.

Mercoledì 8 gennaio 2020

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile. Gelate notturne in pianura e lungo le vallate. Formazione di nebbie notturne in Pianura Padana, anche estese, che potrebbero insistere nella medio-bassa pianura anche durante il giorno.

Temperature: In pianura: minime stazionarie. Massime in ulteriore lieve diminuzione.