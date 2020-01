Meningite, 3000 vaccini già fatti: “Ce ne sono per tutti, ora studenti e lavoratori”

Un incontro chiarificatore, schietto e a tratti anche aspro, ma necessario per definire la situazione e concordare provvedimenti concreti e immediati: è servito a questo il faccia a faccia straordinario di domenica pomeriggio in prefettura a Bergamo a tema meningite tra il prefetto Elisabetta Margiacchi, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, i sindaci del Basso Sebino e della Val Calepio, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, i consiglieri regionali Paolo Franco e Giovanni Malanchini, l’Ats di Bergamo e i rappresentanti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, ai quali poi si sono aggiunti anche i parlamentari bergamaschi Daniele Belotti, Alessandra Gallone, Simona Pergreffi ed Elena Carnevali e il questore Maurizio Auriemma.

Molti gli interrogativi sul tavolo, tante le certezze con le quali le parti si sono lasciate.

A partire da quelle che smentiscono alcune ipotesi circolate soprattutto in ambito social negli ultimi giorni, in corrispondenza della scoperta degli ultimi due casi di sepsi da meningococco a Predore e Castelli Calepio.

Una su tutte la caccia “all’untore”, che avrebbe dato il via al contagio: “Nessun tampone salivare è stato o sarà fatto durante le vaccinazioni – ha ribadito ancora una volta Gallera – Le statistiche ci dicono che il 5-10% della popolazione è portatore sano e che ogni anno si verificano tra i 30 e i 40 casi di meningite in Lombardia”.

Nessuna epidemia quindi, anche se l’assessore al Welfare ha riconosciuto l’anomalia di una concentrazione dei casi così ben circoscritta geograficamente: “Ne abbiamo avuto evidenza lo scorso 23 dicembre – ha aggiunto – Il 27 avevamo già aperto due centri straordinari per la vaccinazione a Villongo e Sarnico”.

Centri che, a domenica 5 gennaio, hanno già vaccinato tremila persone della provincia di Bergamo, alle quali se ne aggiungono ulteriori 1900 a Brescia: 72 in neanche 24 ore, a chi ha frequentato negli ultimi 10 giorni il 16enne di Castelli Calepio ricoverato in gravi condizioni sabato pomeriggio.

A proposito di vaccini, una secca smentita è arrivata anche sulla presunta indisponibilità degli stessi: “Non c’è nessuna carenza, abbiamo recuperato le quantità necessarie per le prossime iniziative – ha continuato Gallera – Se si fa riferimento a quelli delle farmacie è ovvio che scarseggino, visto che solitamente ne tengono in magazzino poche unità per chi viaggia in località a rischio”.

Nel corso del summit si è poi deciso di prendere una strada alternativa alla chiusura precauzionale delle scuole della zona: “Dalla settimana prossima ci recheremo noi nelle scuole frequentate dai residenti negli ambiti Basso Sebino e Grumello e vaccineremo tutti, personale scolastico compreso, anche se gli istituti si dovessero trovare lontani”.

Agli studenti verrà consegnato un modulo da compilare e far firmare ai genitori, per dare il consenso alla vaccinazione.

Prossimi a partire anche altri ambulatori, a Credaro, Gandosso, Predore, Iseo e Paratico, probabilmente anche Castelli Calepio, per ampliare il più possibile la cintura di sicurezza sanitaria: vaccinazione gratuita portata fino ai 60 anni e non solo per i residenti dei paesi del territorio coinvolto ma anche per chi si reca qui per lavoro.

“Stiamo facendo uno sforzo importante, in un periodo non semplice come quello delle vacanze natalizie – ha concluso Gallera – Abbiamo trovato grande disponibilità da parte dei sindaci, metteremo tutti in sicurezza. Credo sia normale l’apprensione e l’assalto ai centri vaccinali, sarebbe stato strano il contrario. Abbiamo agito in modo rapido e massiccio: anche l’Istituto Superiore di Sanità ha confermato la correttezza del nostro operato”.