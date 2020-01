Gomez, Freuler, Gosens e doppio Ilicic: Parma ko, il 2020 dell’Atalanta inizia con un altro 5-0

Era iniziato e finito con un doppio 5-0 il 2019 dell’Atalanta. E il 2020 parte nello stesso modo, con un altro pokerissimo. La vittima di turno, dopo Frosinone e Milan, questa volta è il Parma, che al Gewiss Stadium esce con le ossa rotte senza nemmeno avere la possibilità di giocarsela.

Per gli uomini di Gasperini un’altra partita da fuochi d’artificio: praticamente perfetti, senza sbavature e senza errori, i nerazzurri hanno giocato bene, rischiato praticamente nulla e sfruttato a dovere (quasi) tutte le palle-gol costruite.

Altra nota lieta il rientro di Duvan Zapata, buttato nella mischia dal tecnico piemontese a metà secondo tempo dopo più di 3 mesi ai box per lo stiramento rimediato in nazionale, a inizio ottobre. Il colombiano non ha toccato molti palloni ma, quantomeno, ha ripreso confidenza col campo. Sarà fondamentale il suo completo recupero per l’Atalanta.

Il Parma del temutissimo Kulusevski – praticamente annullato dal match dai difensori nerazzurri – è come se non fosse nemmeno sceso in campo. Il 3-0 col quale si è chiuso il primo tempo ne è la più chiara testimonianza: le reti di Gomez (11′), Freuler (33′) e Gosens (43′) hanno suggellato il dominio totale mostrato dai bergamaschi.

Nella ripresa la musica è la stessa. E c’è un Ilicic più concreto e ispirato che al 60′ e al 71′ mette in fondo al sacco due gol stupendi: il primo è un sinistro al volo su splendido cross di Gosens; il secondo un tiro preciso preciso dopo aver superato due avversari in area di rigore.

Per l’Atalanta questo secondo 5-0 consecutivo è il miglior biglietto da visita da consegnare all’Inter di Conte, prossima avversaria. L’appuntamento è fissato a sabato prossimo, alle 20.45 a San Siro.