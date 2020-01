Le immagini di quel che rimane della Fiat Punto su cui viaggiavano fanno pensare al peggio, ma i tre giovanissimi coinvolti nell’incidente della notte dell’Epifania a Calcio se la sono cavata con alcune contusioni.

L’incidente poco dopo le 4 di lunedì 6 gennaio, lungo la Provinciale 106. Sull’auto ci sono tre ragazzi della zona, il 19enne R. S., con due amiche minorenni, P. S. di 17 anni e S. F. solo 16. Stanno tornando a casa dopo la serata trascorsa in un locale.

Il guidatore imbocca la strada che porta a Pumenengo, già teatro in passato di gravi incidenti. Giunta all’altezza della località fluviale conosciuta come “Borelle”, la vettura, complice il fondo ghiacciato, sbanda, supera gli alberi e finisce in una scarpata. Un volo di una decina di metri, con l’auto che rischia di cadere in un corso d’acqua ma finisce la corsa su una stradina di campagna.

Il botto sveglia gli abitanti di una villetta a pochi metri dal luogo dell’impatto, che escono a vedere cosa è successo e chiamano i soccorsi. La situazione sembra drammatica, ma dopo alcuni minuti i tre occupanti della Punto riescono a uscire da soli dalle lamiere dell’abitacolo.

Sul posto arrivano tre ambulanze che soccorrono i giovani e li trasportano agli Spedali Civili di Brescia, in condizioni ritenute non gravi. Intervengono anche i Vigili del fuoco e i carabinieri per chiarire la dinamica.