Dalla befana alle dive: il reggicalze di sensualità

Le calze non sono solo il simbolo della festa della Befana. Possono essere una grande arma di seduzione: che siano velate o coprenti, nere o colorate, sono in grado di valorizzare le gambe esercitando un certo fascino.

Stando alla tradizione, l’estetica non era il punto forte della befana: storicamente viene raffigurata come un’anziana dall’aspetto brutto, magra, con uno scialle nero sulle spalle, il naso grosso e i capelli sporchi, un fazzoletto in testa e le scarpe rotte. Un’antica leggenda vuole che i Re Magi non trovando la strada per raggiungere Gesù bambino a Betlemme, le chiesero indicazioni, ma lei non uscì di casa per mostrare quale fosse la via da percorrere. In seguito, pentita, si recò di casa in casa dove c’erano dei bambini, nella speranza di trovare Gesù bambino lasciando dei dolci. I più piccoli, da allora, cominciarono a lasciare scarpe e calze fuori dalla porta per la vecchia signora che ne aveva bisogno per il suo vagare ricevendo doni in cambio.

Nel tempo la moda ha riscoperto il fascino e la seduzione delle calze, in modo particolare della giarrettiera, inno alla trasgressione e alla femminilità, nonché emblema di seduzione, lingerie un po’ vintage ma intramontabile. Pensiamo, per esempio, ad alcune icone del cinema italiano e internazionale che, sul grande schermo, sono state protagoniste di scene in cui il reggicalze ha avuto un ruolo non indifferente.

La prima immagine che balza alla mente è quella di una maliziosa e sempre bellissima Sophia Loren nella celebre scena dello spogliarello di fronte a un ululante Marcello Mastroianni nel film “Ieri, oggi, domani” diretto da Vittorio De Sica nel 1963. Ricordate? Nei panni di Mara, una squillo generosa e dalle curve esuberanti, sulle note di “Abat- jour”, il successo di Henry Wright, si sfilò le autoreggenti e la guepière nera di pizzo muovendosi a ritmo di musica, lenta e provocante.

L’attrice fu protagonista di un altro spogliarello in “Pret à porter”, l’ ultimo film di Robert Altman, dove sfoggiò la stessa guepière nera, stessa lunghissima gamba sollevata sul letto e la stessa calza fumé sganciata dalla giarrettiera e lentamente srotolata davanti a Mastroianni.

È indimenticabile anche Silvana Mangano in “Riso Amaro” diretto nel 1949 da Giuseppe De Santis. A fianco del “cattivo” Vittorio Gassman, fece innamorare gli italiani interpretando il ruolo di una giovane mondina nelle risaie del vercellese. La sua immagine fiera e indolente, con la maglietta attillata e le calze nere a metà coscia, diventò un’icona del cinema italiano anticipando la figura della “maggiorata”, il modello di bellezza femminile che si sarebbe imposto di lì a poco.

Non si può non citare, poi, Laura Antonelli che fece sognare tutti nel film “Malizia” diretto da Salvatore Samperi nel 1972. In questa pellicola, in cui veste i panni di una sensuale cameriera, entrerà a pieno titolo nell’immaginario erotico degli italiani. Una scena diventata cult la vede salire le scale indossando un vestitino succinto e calze in nylon mostrando la coscia in un sinuoso gioco vedo – non vedo attraverso le inquadrature della telecamera.

Altra bellezza è Stefania Sandrelli ne “La chiave” di Tinto Brass (1983), dove interpreta il ruolo di Teresa Rolfe, la giovane moglie di un anziano professore inglese: entrambi sono alla ricerca del proprio “io” nel loro rapporto sessuale.

Infine, in questa “galleria della sensualità” non può mancare il film “Malena” (2000), con protagonista di Monica Bellucci. Il regista, Giuseppe Tornatore, intorno all’immagine di femme fatale ha costruito un dramma appassionante che ne ha esaltato la bellezza. Nel paesino di Castelcutò la sensuale Maddalena Scordia, detta Malèna, sperimenta lo stigma sociale di essere troppo bella e troppo ‘pura’ per una piccola mentalità di provincia.