Credaro, coniugi intossicati da monossido, in ospedale anche i loro 3 bambini

È la notte tra domenica e lunedì quando al pronto soccorso dell’ospedale di Iseo si presentano marito e moglie di Credaro: hanno mal di testa e forti nausee. Il medico del pronto soccorso non ha dubbi: i coniugi sono intossicati da monossido di carbonio.

A casa, in via Pietra di Credaro, ci sono i loro tre bambini, tre maschi di 5, 8 e 12 anni: non sembrano presentare i sintomi dell’intossicazione ma che vengono portati dai sanitari del 118 in osservazione al Civile di Brescia.