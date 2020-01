Parzanica, malore nelle acque del Sebino: sub non riemerge

Non c’è ancora traccia, dopo oltre 6 ore di ricerche, di un sub disperso nelle acque del lago d’Iseo dalla mattinata di domenica 5 gennaio.

L’allarme era scattato subito, attorno alle 9.30: a lanciarlo erano stati i due compagni impegnati con lui in un’immersione a grandi profondità.

Immediato l’intervento, con i vigli del fuoco e i sommozzatori arrivati da Milano: i due amici, sulla cinquantina, erano riusciti a risalire in superficie senza grosse conseguenze (per uno dei due trattamento in camera iperbarica all’Habilita di Zingonia), mentre il terzo risultava disperso.

Le speranze di ritrovarlo in vita sono appese a un filo.