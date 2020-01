La pubblicità natalizia di Esselunga registrata tra le abitazioni di Crespi d’Adda

Nell’ultimo spot di Esselunga, tra pupazzi di neve, luci natalizie e commessi al lavoro, si riconoscono anche le case di Crespi d’Adda. È stata infatti registrata nel paesino della Bergamasca la pubblicità del colosso lombardo della distribuzione.

Il villaggio operaio di Crespi d’Adda è da sempre una delle location più ricercata per video musicali, pubblicità e spot di sensibilizzazione, tant’è vero che dal 2005 ad oggi sono stati girati più di 40 video, di natura commerciale e non.

In effetti, la scenografia offerta da questa affascinante cittadina di fine Ottocento è perfetta come location per spot pubblicitari oppure per girare brevi spezzoni da inserire in cortometraggi, film e documentari.