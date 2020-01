La bella e la bestia, I Miserabili o i Legnanesi? La tv del 5 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 5 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film d’animazione “La bella e la bestia”.

Bella accetta di prendere il posto del vecchio padre, tenuto prigioniero nel castello di un principe intrappolato nel corpo di una Bestia a causa di una maledizione. Con il passare del tempo si rende conto che quest’ultimo non è così terribile come sembra a prima vista. A renderle piacevole il soggiorno nel castello stregato, tanti simpatici oggetti umanizzati: il candeliere cameriere Lumière, l’orologio maggiordomo Tockins, la teiera governante Mrs. Bric con il figlioletto Chicco…

Su RaiTre alle 21.05 l’appuntamento è con la terza e ultima puntata della fiction “I Miserabili”, con Dominic West, Lily Collins, Olivia Colman, David Oyelowo e Adeel Akhtar.

A Parigi, Cosette sta diventando grande e Valjean è consapevole del fatto che presto sarà costretto a lasciarla andare per permetterle di farsi una vita. La giovane, infatti, ha conosciuto Marius, uno studente universitario e se n’è innamorata. Intanto, i malumori nei confronti del governo crescono sempre più e il popolo repubblicano insorge per affermare i propri diritti. Durante gli scontri Jean Valjean si ritrova ancora una volta di fronte Javert, il poliziotto che lo insegue da una vita.

Su Rete4 alle 21.25 andrà in scena “Sem nasù patì… patem!”, con i Legnaesi. Mentre la Teresa, la Mabilia e tutta la famiglia Colombo si apprestano a festeggiare il Natale, Giovanni riceve la tredicesima e la spende tutta per fare i regali e trascorrere qualche giorno in allegria. La frase in dialetto legnanese significa “Siamo nati per soffrire… soffriamo!”.

La7 alle 21.15 trasmetterà la seconda e ultima puntata della fiction “Tut – Il destino di un faraone”. Il giovane faraone Tutankhamon si fida solo di Lagus, soldato valoroso del suo esercito e amico fidato, e di Suhad, che gli ha salvato la vita quando è stato ferito in battaglia. I suoi nemici sono il sacerdote Amun e il generale Horemheb, mentre il Gran Visir Ay mantiene una posizione ambigua, sostenendo formalmente il sovrano ma senza ostacolare chi lo contrasta. Ma la breve vita di Tutankhamon volge al termine.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali”, con Eva Green; su Canale5 alle 21.20 “La banda dei Babbi Natale”, con Aldo, Giovanni e Giacomo; su Italia1 alle 21.20 “Now you see me – I maghi del crimine”, con Mark Ruffalo; e su Rai4 alle 21.10 “Ghostbusters”, con Kristen Wiig.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “I padroni della notte”, con Joaquin Phoenix; su La5 alle 21.10 “Natale a Bramble House”; e su Iris alle 21 “Il principe del deserto”, con Antonio Banderas.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Pacific with Sam Neill”. Nel suo secondo viaggio nel Pacifico Cook, si imbarca sulla Resolution. Sam visita la Nuova Zelanda, Tonga, Vanuatu e l’isola Norfolk prima di completare una delle ambizioni incompiute di Cook toccando l’Antartide.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone, Kelly McCreary, Sara Drew e Justin Chambers. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Hai davvero presa su di me”, “Le regole del gioco”, “Vecchie cicatrici”, “Cuori nuovi” e “Sospesi nel tempo”. Nel primo, Tom, il neurochirurgo mentore di Amelia che ha operato al cervello la Shepherd, ritorna a Seattle. Nel secondo, Andrew e Sam si riavvicinano dichiarandosi a vicenda. Intanto, Jo decide di restare a Seattle e chiede a Karev di sposarla indossando l’anello di fidanzamento che per troppo tempo è rimasto nel cassetto. Nel terzo, Meredith è alle prese con la figlia del Cerone. Nel quarto, Owen, su consiglio di Amelia, decide di andare in Germania e confessare a Teddy di essere innamorato di lei.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “101% Pucci”; su Real Time dalle 17.50 il reality “Il castello delle cerimonie”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “Tne Big Bang theory”.