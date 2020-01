Gasp: “Zapata il nostro miglior acquisto, casa nostra deve essere un fortino”

“Ci siamo tutti”. Impossibile che Gasperini dia la formazione, però la risposta della vigilia è molto positiva e anche quella lascia spazio alle invenzioni del mister. Che giustamente non intende scoprire le carte e quindi, per esempio, chiarire se Muriel e Zapata partiranno entrambi dalla panchina. E anche sul mercato resta alla finestra: “La squadra è a posto”…aggiungendo però che dobbiamo “pensare a essere più forti”.

Intanto, la sfida al Parma: come la vede? “È una squadra che ha fatto particolarmente bene e noi veniamo da un grande risultato col Milan e dobbiamo dare continuità al campionato. Abbiamo girato in buona posizione e in casa possiamo dare più consistenza alla nostra classifica. Possiamo anche migliorare le nostre prestazioni”.

Ecco, pensando alle sua vacanze sulla neve che tipo di partita sarà col Parma: una discesa libera, uno slalom o un gigante? “Se volete più uno slalom, ma importante sarà continuare con consapevolezza e ripartire con convinzione e un obiettivo importante, appunto il campionato”.

Cosa pensa dell’esplosione di Kulusevski? “Beh è normale che ci sia molto interesse mediatico e non possiamo che essere soddisfatti di questo. Potrà essere importante per la Juve e per noi comunque questo gruzzolo, oltre a rappresentare una grande opportunità per lo stadio e altri investimenti, la classifica resta fondamentale: avere una squadra molto forte, per restare in alto”.

Torna in Serie A e potrebbe già giocare titolare dopo tre mesi Ibrahimovic, l’Atalanta dopo tre mesi ritrova un certo Zapata… “A gennaio tutte migliorano l’organico, per noi l’acquisto più importante è Zapata: la sua guarigione ci dà ancora più forza”.

Che Parma troverà, con qualche assenza pesante come Gervinho, lo stesso Cornelius? “Il Parma ha un’emergenza attaccanti ma sono sempre molto bravi a sopperire a questo, è una squadra che gioca molto sul contropiede, difficile da superare. Però noi dobbiamo esprimerci con tecnica, velocità, qualità e la nostra casa deve tornare il nostro fortino, dobbiamo essere sicuramente bravi a tradurre le prestazioni in risultati”.

Cosa si aspetta dal mercato? “La squadra è a posto, anche con tanti impegni ha saputo sopperire e nell’immediato non ci sono esigenze particolari. Però se è cambiato il mercato in uscita bisogna adeguarsi anche in entrata e mai fermarsi sugli allori. Vediamo le soluzioni, la società non è mai rimasta ferma. Io dico che noi siamo a posto e però dobbiamo pensare a essere più forti. Possiamo solo diventare più forti”.

Con quale obiettivo? Siete piazzati meglio dell’anno scorso quando siete arrivati in Champions...“L’obiettivo è arrivare in Europa, non dico Champions o Europa League. Perché dietro ci sono grandi squadre, non è facile, sarà durissima. È tutto da giocare e si può decidere in una partita come è successo l’anno scorso quando c’era una differenza minima tra chi entrava in Champions e chi in Europa League o addirittura fuori. Io penso che i punti che abbiamo siano buoni, non sono pochi e abbiamo la sensazione di poterci ripetere, come punti. La formazione? Ci siamo tutti”.

Certo se porterà in panchina Muriel e Zapata…tanta roba. Gasp replica: “Ma siamo comunque, tra tutte le squadre, tra i meno coperti davanti: se abbiamo perso qualche punto è proprio perché ci mancava l’attaccante che avrebbe potuto cambiare la partita”.