Col bob contro un albero: bimbo di 4 anni ricoverato al Papa Giovanni

Stava giocando col fratellino, scivolando con il bob lungo un pendio innevato: all’improvviso però, durante una discesa, ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero.

È successo nel pomeriggio di sabato 4 gennaio ad Arnoga di Valdidentro, comune della provincia di Sondrio.

Attorno alle 14 i bimbi, il più grande di quattro anni e il più piccolo di due, si stavano divertendo sulla neve quando il bob ha assunto una traiettoria sbagliata e li ha portati contro l’albero.

Immediata la richiesta di soccorso, con due elicotteri che si sono subito alzati in volo da Como e da Sondrio per arrivare in Val Viola, in una zona impervia: diverse le contusioni e i traumi riportati dai piccoli che, dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le condizioni del più grande sarebbero serie, mentre meno gravi sono quelle del fratellino.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri del comando di Tirano che indagano sull’accaduto.