The Witcher, l’ennesima scommessa vinta

Vi starete chiedendo cosa sono, o meglio, chi sono gli Witcher? Si tratta di uomini addestrati fin dalla più tenera età a combattere e uccidere qualsiasi tipo di mostro che popola la terra. Girano molte leggende su di loro: che siano mutati geneticamente – olfatto, vista perfezionati – e che non provino emozioni.

Sono rispettati, ma anche temuti perché non considerati propriamente umani. Tra di loro c’è Geralt di Rivia, uno dei Witcher più forti e conosciuti. A differenza di tutti gli altri, lui è diverso: prova pietà, compassione e sa cosa significa realmente dover uccidere. Non fraintendete, questo non scalfisce minimamente l’immagine (o maschera) dell’eroe tenebroso, dannato ma giusto.

Il destino di Geralt è legato a quello di due donne: Yennefer, una potente strega e Ciri, una giovane principessa costretta a fuggire dopo la distruzione della sua città e la morte di sua nonna – la regina di Cintra.

The Witcher è disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 20 dicembre 2019 ed è composto da una stagione di otto episodi. Si tratta di un nuovo adattamento della saga di Geralt di Rivia scritta dall’autore polacco Andrzej Sapkowki e risalente all’anno 1990. Le vicende di Geralt hanno ottenuto da sempre un buonissimo seguito, tant’è che ne sono stati tratti un film, una mini-serie (entrambe di produzione polacca) e ovviamente la famosissima trilogia di videogiochi.

Inizialmente Netflix ne acquista i diritti per un adattamento cinematografico, ma il progetto viene modificato quando ci si rende conto che il materiale è quantitativamente troppo ampio per essere rilegato in novanta minuti di visione. A capo della produzione e mente creativa della serie, c’è Lauren Schmidt Hissrich. Se non conoscete il suo nome, sappiate che porta la sua firma su prodotti come The Umbrella Academy e The Defenders. Insomma, un’autrice che sa bene come confrontarsi con il genere fantasy.

Sicuramente l’esordio di The Witcher non è passato inosservato: le aspettative erano altissime, accumulate e cresciute nel corso degli anni, in particolare dal successo derivante dai videogiochi.

Nonostante ciò, nuovamente Netflix sembra aver centrato l’obiettivo che si era preposto. La serie infatti si è già classificata fra le più viste sull’intera piattaforma a meno di un mese dall’uscita.

Sceneggiatura, musiche e soprattutto la fotografia si uniscono per creare un prodotto di genere fantasy che mancava nel panorama attuale. Già dall’inizio la scelta del cast si è rivelata più che vincente con Henry Cavill nei panni di Geralt, il quale riesce a dare vita in maniera credibile al protagonista di questa saga. Insieme a lui, la giovanissima Freya Allan nei panni di Ciri, la quale sostiene e regge bene lo schermo, occupando e sovrastando inquadrature con campi lunghi su terreni desolati. Merita sicuramente una menzione anche Anya Chalotra che riesce a dare forza e volto all’iconica Yennefer.

Insomma, anche questa volta possiamo dirlo: Netflix ha vinto nuovamente la sua scommessa. Perché non si parla solamente di creare un prodotto di buona qualità, ma significa anche saper ottenere il giusto riscontro da parte del pubblico e saper soddisfare le aspettative. E tutto questo è stato rispettato.