San Martino d’oro a Treviglio, al via le candidature per i più meritevoli

La grande festa in onore della Madonna delle Lacrime a Treviglio si avvicina. Come ogni anno il sindaco Juri Imeri invita cittadini, enti ed associazioni ad inviare segnalazioni, firmate e accompagnate da breve motivazione, entro il 26 gennaio per le candidature alla civica benemerenza “San Martino d’oro” e al “Premio Madonna delle Lacrime”. Riconoscimenti che verranno consegnati il 29 febbraio con apposita solenne cerimonia alle ore 10,30 in piazza Garibaldi.

Il “San Martino d’Oro” è conferito a persone, trevigliesi di nascita, di residenza o di “adozione” e così pure a Enti, Associazioni trevigliesi, che si sono resi utili e particolarmente distinti nei diversi settori della realtà cittadina: scienze, lettere, arti, lavoro, commercio, industria, scuola, sport, tempo libero, culturali, religiose, filantropiche.

Possono essere riconosciuti anche atti di coraggio o di abnegazione civica, che abbiano reso più grande il prestigio di Treviglio, evidenziando virtù personali che siano di esempio per il vivere civile. L’attività può essere svolta in Treviglio o anche oltre il contesto locale, se di risonanza nazionale o comunque particolarmente prestigiosa”. Il Premio Madonna delle Lacrime viene assegnato ad uno o più studenti che si siano particolarmente distinti nello studio o per particolari attenzioni a compagni handicappati, oppure a persone anziane e bisognose, oppure ad Enti od Associazioni di Volontariato, impegnate nel tessuto sociale”.

Le segnalazioni vanno redatte in carta semplice con oggetto “Segnalazione per PREMIO MADONNA DELLE LACRIME” oppure “Segnalazione per CIVICA BENEMERENZA di….” e consegnate/spedite per posta all’ufficio protocollo o trasmesse tramite e-mail all’indirizzo PEC del Comune: comune.treviglio@legalmail.it .

L’anno scorso il Premio Madonna delle Lacrime è stato assegnato a: Francesco (Franco) Meni, Caterina (Katia) Cozzi, Dario Rozzoni, Alice Cernuschi e Sarah Truzzi. La civica benemerenza San Martino d’oro è stata assegnata a: Fabio Pruneri, Cecilia De Bernardi, Riccardo Riganti, Mario Barbieri (Sport).