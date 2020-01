Saldi al via a Bergamo, sul Sentierone c’è anche Leonardo DiCaprio?

Leonardo DiCaprio avvistato sul Sentierone a Bergamo. Il presidente del Distretto Urbano del Commercio Nicola Viscardi rilancia anche quest’anno sui Social il fotomontaggio con l’attore americano realizzato in collaborazione con il fotografo Sergio Agazzi. L’obiettivo? promuovere il commercio del centro cittadino in occasione dei saldi invernali, al via sabato 4 gennaio.

“Il senso di questa iniziativa – spiega Viscardi – è che anche con i saldi rimarchiamo il concetto che acquistare a Bergamo significa fare del bene alla propria città”.

“E poi – aggiunge sorridendo – se anche Leo quest’anno è tornato vuol dire che si è trovato bene l’ultima volta”.

“Saldi, ruota, ultimi giorni per godersi gli allestimenti natalizi e fare shopping nella nostra bellissima città: venite tutti”, conclude Viscardi.