Meningite, all’Ats di Sarnico lunghe code per il vaccino

Lunghe code sabato 4 gennaio all’Ats di Sarnico per il vaccino contro la meningite. Dopo i quattro casi nella zona, di cui due mortali, cresce la paura tra gli abitanti.

Come dimostra la foto pubblicata su Facebook dal sindaco Giorgio Bertazzoli, in tanti fin dalla prime ore della mattina si sono messi in fila per farsi vaccinare.

Tanto che si è resa necessaria un’ulteriore apertura, come spiega lo stesso Bertazzoli: “Viste le svariate problematiche sorte all’Ats di Sarnico, abbiamo deciso domenica e lunedì di garantire il presidio di Assistenza alla nostra Protezione Civile dalle ore 6.

Ci sara’ inoltre la presenza della Croce Blu del Basso Sebino che distribuirà i numeri che regoleranno ordinatamente l’afflusso.

Inoltre abbiamo chiesto che venga aperta la sala attigua all’Ats del nostro Centro Anziani per far si’ che le persone aspettino al caldo, vista anche la presenza di numerosi bimbi e ragazzi. Grazie a tutti per la collaborazione”.