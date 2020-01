Kjaer verso l’addio all’Atalanta, l’agente: “Sampdoria possibile meta”

Sembra ormai imminente il divorzio tra Simon Kjaer e l’Atalanta. Già nella finestra di mercato invernale, il difensore danese arrivato a Bergamo in estate, in prestito dal Siviglia, potrebbe partire. La conferma arriva dal suo agente, Mikkel Beck, in un’intervista rilasciata al giornale danese Ekstra Bladet.

“La situazione che si è venuta a creare con l’Atalanta non è più sostenibile. Sfortunatamente, il rapporto fra Simon e l’allenatore non è andato come speravamo né da un punto di vista calcistico né tattico. A questo punto è meglio che le parti si separano. Tutto lascia credere che il giocatore potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio. E attualmente sto lavorando per trovare la soluzione perfetta per Simon. Speriamo di annunciare qualcosa presto”.

Possibile meta potrebbe essere la Sampdoria, da tempo sulle tracce del calciatore: “Non posso negare che ci sia un grande interesse per il mio assistito, anche in considerazione della sua carriera. Posso dire che siamo molto fiduciosi al riguardo. Un giocatore con le caratteristiche e l’esperienza di Simon, su cui nessuno mette in discussione forza e qualità lo rendono richiesto da molte squadre”.