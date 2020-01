Da Alberto Angela alla scoperta di Capri a “Io scrivo”? La tv del 4 gennaio

Per la prima serata in tv, sabato 4 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle quattro puntate di “Meraviglie – La penisola dei tesori”.

Prende il via la terza edizione del programma di Alberto Angela, che accompagna i telespettatori in giro per l’Italia alla scoperta delle bellezze naturali e artistiche che rendono unico il nostro Paese.

Stasera i telespettatori saranno condotti a Capri per conoscere alcuni dei luoghi più belli dell’isola azzurra, come Villa San Michele, il Parco Astarita, Villa Lysis ed i Fortini di Anacapri. Le riprese della puntata sono state girate lo scorso mese di ottobre ed hanno richiesto cinque giorni di lavoro.

Su RaiTre alle 21.30 l’appuntamento è con “Io scrivo”. La scrittura può rappresentare un mezzo per capire, metabolizzare e affrontare tutto ciò che comporta una malattia come il tumore al seno. Realizzato con alcune delle pazienti del reparto di senologia e terapie integrate del Policlinico Gemelli di Roma, il programma è curato e condotto da Matilde D’Errico, che nel 2016 ha combattuto, con tenacia e con successo, proprio contro questa patologia.

La trasmissione racconta la vita, fuori e dentro dall’ospedale, di 12 donne affette da questa malattia, che frequentano il laboratorio di scrittura, e anche l’impegno quotidiano dei tanti medici, infermieri e volontari del Policlinico Gemelli. Matilde D’Errico, giornalista e scrittrice, è autrice del programma “Amore criminale” in onda dal 2007 su RaiTre, che tratta il delicato tema della violenza contro le donne.

RaiDue alle 21.05 trasmetterà il telefilm “FBI”, con Missy Peregrym, Jeremy Sisto e Alana de la Garza. Andranno in onda due episodi intitolati “Un caso personale” e “A casa con Stacy”. Nel primo, l’esplosione di una bomba in un ristorante diventa un caso personale per Omar e Maggie che da sempre sono assidui clienti. Nel secondo, la squadra è alle prese con il rapimento di un bambino, figlio di una donna che gestisce un noto sito internet.

Canale5 alle 21.20 proporrà la seconda e ultima puntata di “55 passi nel sole”. Il programma, dedicato alla carriera di Al Bano, ripercorre il suo cammino e i suoi successi in compagnia di numerosi ospiti tra cui Mario Biondi, J-Ax, Pupo, Gigliola Cinguetti, Lino Banfi, Fiorello e Michele Placido. In studio anche Romina Power e la figlia Cristel Carrisi.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Cirque du Soleil – Dralion”. Oriente ed Occidente si incontrano in questo show del Cirque du Soleil in cui la tradizione circense cinese si coniuga a quella del circo contemporaneo di matrice occidentale: due mondi lontani ma non dissimili, si fondono celebrando la natura e la sua forza generatrice.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The landlord – L’ossessione”, con Ted McGinley; su Italia1 alle 19.25 “Ritorno al futuro” e alle 21.40 “Ritorno al futuro – Parte II”; e su La7 alle 21.15 “Assassinio sul palcoscenico”, con Margaret Rutherford.

Ancora, su La7D alle 21.30 “Risvegli”, con Robert De Niro; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’amante inglese”, con Kristin Scott homas; su La5 alle 21.10 “Quattro fantasmi per un sogno”; su Iris alle 21 “Out of time”, con Denzel Washington; e su Italia2 alle 21.30 “Shark”.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 6 – La regressione”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.