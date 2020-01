In occasione dei saldi al via sabato 4 gennaio a Bergamo, anche la ruota panoramica allestita in piazza Matteotti, come i molti negozi, sarà in promozione. Dalle 10 alle 12, dal 4 al 12 gennaio (giorno di chiusura), il biglietto adulto intero sarà scontato del 30% passando da 7 a 5 euro.

La ruota panoramica targata Moruzzi Group con i suoi 32 metri di altezza è una delle ruote itineranti più alte d’Europa. Le 24 cabine possono trasportare 144 passeggeri e per rendere ancora più magica l’atmosfera ci sono oltre tremila punti luce a led rossi a risparmio energetico.

Oltre alla corsa normale, per un giro ancora più magico è possibile prenotare la cabina vip: durata 30 minuti e aperitivo in cabina.