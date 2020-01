Al Ballet Studio corso di avvio alla danza per bambine e bambini

La danza aiuta la crescita dei nostri figli. Oltre a rappresentare un’occasione per divertirsi e stare con gli altri, è un’attività completa che ha tanti effetti benefici per il corpo e la mente favorendo un armonico sviluppo fisico, psicologico e comportamentale.

Praticarla sin da bambini permette di acquisire maggior padronanza del proprio corpo migliorando sia in termini di agilità e coordinazione dei movimenti sia di forza e resistenza muscolare. Inoltre, contribuisce a evitare il sovrappeso e ad assumere una postura corretta, ma anche a migliorare il senso del ritmo, la capacità di ascolto, la voglia di mettersi in gioco e la fiducia in se stessi. Altrettanto importante è l’impatto sulla dimensione espressiva: ballare aiuta a conoscersi meglio perché dà la possibilità di esprimere le proprie emozioni e di comunicarle agli altri in modo naturale ed estremamente efficace.

Per consentire ai bimbi di avvicinarsi all’arte coreutica, Ballet Studio Bergamo organizza un corso di avvio alla danza rivolto alle bambine e ai bambini fra i 4 e i 6 anni, con frequenza monosettimanale, il sabato mattina dalle 10.30 alle 11.30 alla sede della scuola, nella seconda metà dell’anno accademico.

La danza classica è un mondo incantato fatto di fate, principesse e principi, in cui fin da piccolissimi si può entrare a far parte, per sognare e appassionarsi a storie fantastiche. Inoltre, è un modo per fare nuove amicizie, perché a lezione si creano legami importanti.

Ballet Studio Bergamo è l’ambiente ideale per tutto ciò, perché crea un’atmosfera sognante e spinge ogni allievo e allieva a sentirsi parte di una grande famiglia, dove tutti sono apprezzati e accolti per quello che sono.

Infatti, in questa scuola è fondamentale trasmettere l’importanza del rispetto nei confronti dell’altro, non giudicare mai nessuno dalle sue capacità e dal suo aspetto, valori questi che devono essere insegnati soprattutto ai più piccoli.

Il corso avrà inizio dall’11 gennaio 2020, ogni sabato dalle 10.30 alle 11.30 al Ballet Studio Bergamo (via Borgo Palazzo, 193, Bergamo), la prima lezione è gratuita.

